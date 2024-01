Jitendra Awhad: श्रीरामाबद्दल वादग्रस्त विधान केल्यानं जितेंद्र आव्हाडांवर पुण्यात गुन्हा दाखल

पुणे : श्रीरामाबद्दल वादग्रस्त विधान करुन धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर पुण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली होती. पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (FIR registered aginst Jitendra Awhad at Pune for making controversial statement about Lord Rama)