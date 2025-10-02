पुणे

Pune News : उंच इमारतींतील अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी, पुणे महापालिकेचा निर्णय; उंड्रीतील आगीच्या घटनेनंतर महत्त्वाचे पाऊल

High Rise Buildings : पुण्यात उंच इमारतींच्या अग्निशमन यंत्रणांची तपासणी करण्यात येणार असून सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई होणार आहे.
पुणे : उंड्रीतील मार्वल सोसायटीत झालेल्या आगीच्या दुर्घटनेत इमारतीतील अग्निशमन यंत्रणा बंद असल्याचे समोर आल्यानंतर पुणे महापालिकेने शहरातील ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतींची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंत्रणा बंद आढळल्यास संबंधित सोसायटी किंवा बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होणार आहे.

