Pune News : दवाखाने अन्‌ रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा

पुणे : शहरातील तब्बल ६१ रुग्णालये, तसेच दवाखान्यांनी अद्यापही आगप्रतिबंधक यंत्रणा अद्ययावत केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा रुग्णालयांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या असून, तातडीने त्रुटी दूर करून यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही यंत्रणा सुस्थितीत न आल्यास कारवाई केली जाणार आहे..महापालिकेच्या अग्निशामक दलाकडून छोटे-मोठे दवाखाने, रुग्णालयांना आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे, ती सुस्थितीत ठेवण्यासाठीची तपासणी करून घेणे किंवा फायर ऑडिट करण्यास प्राधान्य दिले जाते. शहरातील रुग्णालयांना वारंवार सूचना दिल्या जातात. त्यात बहुतांश रुग्णालयांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो, मात्र काही रुग्णालयांकडून फायर ऑडिट किंवा आगप्रतिबंधक यंत्रणेच्या तपासणीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची सद्यःस्थिती आहे..राज्य शासनाची मान्यता असणाऱ्या संस्थेमार्फत रुग्णालयांना ही तपासणी करून त्याबाबतचे पत्र (फॉर्म बी) अग्निशामक दलाकडे द्यावे लागते. त्यानुसार १७४२ रुग्णालये, दवाखान्यांनी अग्निशामक दलाकडे पत्र सादर केली आहेत. मात्र ४६ रुग्णालये तसेच दवाखान्यांची आगप्रतिबंधक यंत्रणा सुस्थितीत नसल्याने अग्निशामक दलाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच १५ रुग्णालयांना आगप्रतिबंधक यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी नोटीस दिली आहे. अग्निशामक दल व आरोग्य विभागाकडून रुग्णालयांना त्रुटी दूर करण्यासाठी कालावधी दिला आहे..पुणे : कर्वे रस्त्यावरील नळस्टॉप चौक येथील दुहेरी उड्डाणपुलाचे काम ऐंशी टक्के पूर्ण.‘परवाने रद्द’चा अधिकार आरोग्य विभागाकडेमहापालिकेच्या क्षेत्रीय आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून रुग्णालयांची पाहणी केली जाते. त्यात रुग्णांच्या हक्काची काळजी घेतानाच त्यांच्या सुरक्षिततेसही प्राधान्य दिले जाते. त्यानुसार संबंधित रुग्णालयांमधील आगप्रतिबंधक यंत्रणा सुस्थितीत नसल्यास किंवा त्यांनी फायर ऑडिट न केल्यास संबंधित रुग्णालये, दवाखान्यांना प्रारंभी नोटीस बजावली जाते. त्रुटी दूर करण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतरही दुर्लक्ष केल्यास आरोग्य विभागाकडून परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाते..शहरातील सर्व रुग्णालये, दवाखान्यांतील आग प्रतिबंधक यंत्रणा सुस्थितीत आहे की नाही, त्यांनी फायर ऑडिट केले की नाही, याबाबत त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. बहुतांश रुग्णालयांकडून अर्ज भरण्यात आले आहेत. ज्या रुग्णालयांमधील यंत्रणा सुस्थितीत नाही किंवा अन्य त्रुटी आहेत, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांमध्ये आगीबाबत जनजागृती केली जात आहे.- देवेंद्र पोटफोडे, प्रमुख, अग्निशामक दल.महापालिकेने १५ रुग्णालयांना नोटीस बजावली आहे, त्यांना एक महिन्यात त्रुटी दूर करून आगप्रतिबंधक यंत्रणा अद्ययावत ठेवण्यास सांगितले आहे.- डॉ. सूर्यकांत देवकर, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.