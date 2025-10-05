पुणे

Pune News : दवाखाने अन्‌ रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा

Pune Hospital Safety : पुण्यातील तब्बल ६१ रुग्णालये आणि दवाखान्यांनी अद्यापही आगप्रतिबंधक यंत्रणा अद्ययावत केली नसल्याने महापालिकेने त्यांना नोटीस बजावली असून, तातडीने त्रुटी दूर न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
Pune Hospital Safety

Pune Hospital Safety

Sakal

पांडुरंग सरोदे@spandurangSakal
Updated on

पुणे : शहरातील तब्बल ६१ रुग्णालये, तसेच दवाखान्यांनी अद्यापही आगप्रतिबंधक यंत्रणा अद्ययावत केली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा रुग्णालयांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या असून, तातडीने त्रुटी दूर करून यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही यंत्रणा सुस्थितीत न आल्यास कारवाई केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
fire
Hospital
pmc
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com