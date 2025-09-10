पुणे

Pune Fire News : पुण्यात शॉर्टसर्किटमुळे बंगल्यात आग, आठ जणांची सुखरूप सुटका

Pune News : घोरपडी येथील बी.टी. कवडे रस्त्यावरील बंगल्यात शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत अडकलेल्या ८ जणांची अग्निशमन दलाच्या जवानांनी खिडकीचे गज तोडून सुखरूप सुटका केली.
Pune Fire News

Pune Fire News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : घोरपडी परिसरातील बी. टी. कवडे रस्त्यावरील एका बंगल्यात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याची घटना मंगळवारी मध्यरात्री घडली. बंगल्यात अडकलेल्या आठ जणांची सुखरूप सुटका करण्यासाठी अग्निशामक दलाच्या जवानांना खिडक्यांचे गज तोडावे लागले. अखेर जवानांनी प्रयत्न करून सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले.

Loading content, please wait...
Pune Bibwewadi case
pune tourism
Pune rain forecast
short circuit fire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com