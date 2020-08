जुन्नर तालुक्यात आगीचे तांडव, दुकानदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

ओतूर (पुणे) : जुन्नर तालुक्यातील ओतूर येथे नगर- कल्याण महामार्गावर हॉटेल माळशेज कॉर्नरजवळ असलेल्या पत्राशेडमधील पाच दुकानांना शुक्रवारी रात्री अचानक आग लागून अंदाजे एकवीस लाखापर्यंत आर्थिक नुकसान झाले. सुदैवाने जीवीतहानी झाली नाही. पुण्यात आज पावसाचा इशारा या आगीत गणेश थोरात यांचे जय मल्हार फॅब्रीकेशन अॅन्ड बॉडी बिल्डर दुकानातील एकूण एक लाख 95 हजार पाचशे रुपयांचे, रवींद्र डुंबरे यांच्या माउली हुंडेकरी आणि ट्रान्सपोर्ट यांच्या गाळ्यातील हिरो होडा स्पेंडर व बजाज डिस्कवर दुचाकीसह एकूण 4 लाख 32 हजार 500 रुपयांचे, केतन प्रमोद डुंबरे यांच्या जयमल्हार अॅटो मोबाईल दुकानातील विक्रीसाठीचे साहित्य, फर्निचर व इतर वस्तू, असे एकूण अंदाजे 10 लाख 31 हजार 741 रूपये किमतीच्या साहित्याचे, विक्रम खरात यांच्या गणराज अॅटो मोबाईलमधील विक्रीसाठी ठेवलेले साहित्य व इतर वस्तू एकूण अंदाजे 4 लाख 36 हजार 300 रुपये किमतीच्या साहित्याचे तर भालचंद्र मस्करे यांच्या बिरदेव अॅटो मोबाईल्सचे किरकोळ नुकसान झाले आहे .असा एकूण 20 लाख 96 हजार रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा पंचनामा ओतूरचे तलाठी यांनी केला आहे. पुरंदर विमानतळाच्या निर्णयाच्या टेकआॅफविनाच बैठक या आगीचे वृत्त समजताच ओतूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक परशूराम कांबळे, सभापती विशाल तांबे, जिल्हा परिषद सदस्य मोहित ढमाले यांनी व परिसरातील तरूणांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आगीपासून काही चारचाकी गाड्या व दुकानातील काही वस्तू वाचवल्या. तसेच, आग विझविण्यासाठी जुन्नर नगरपालिकेच्या अग्निशामक बंबास पाचारण केले. त्यामुळे आग आटोक्यात येऊन इतर मोठी आर्थिक हानी टळली. या आगीचे वृत्त समजताच तहसिलदार हनुमंत कोळेकर, गटविकास अधिकारी हेमंत गरीबे, ओतूरचे प्रशासक एल. बी. झांजे, ग्रामविकास अधिकारी सतीश गवारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. या आगीत झालेल्या नुकसानीचा ओतूरचे तलाठी राहुल पंधारे यांनी आज भेट देऊन पंचनामा केला. त्यात तहसीलदार हजर, तलाठी गैरहजर

ओतूर येथील आगीचे वृत्त समजताच तहसीलदारांनी घटनास्थळाची पहाणी केली. मात्र, ओतूरचे तलाठी आग विझली तरी हजर झाले नाहीत. नियमानुसार शासकीय कर्मचारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे आवश्यक आहे. मात्र, ते दुसरीकडे राहतात. त्यामुळे रात्री अपरात्रीच्या घटना, नैसर्गिक आपत्ती याबाबत प्रशासनाला माहिती लवकर मिळत नाही आणि उपाययोजना करण्यासही विलंब होतो. तहसीलदार हजर व तलाठी गैरहजर अशी स्थिती होत असल्याचे नागरिकांनी पाहिले. त्यावर तहसीलदार काय कारवाई करणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.



