Manchar Fire : मंचरजवळ आगीमध्ये 50 टन सरपण जळाले; सीएनजी पंप, पशुखाद्य व महावितरण कंपनीचे मोठे नुकसान टळले

मंचर - पुणे- नाशिक जुन्या राष्ट्रीय महामार्ग लगत मंचर शहराजवळ असलेल्या शेवळवाडी (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातबुधवारी (ता. २५ )दुपारी दोनच्या सुमारास उसाच्या पाचटाला आग लागल्यामुळे जवळच असलेल्या महेश खवा केंद्र आवारातील जवळपास दोनशे टन सरपण साठ्याला आग लागली..खवा केंद्रा शेजारीच पराग मिल्क फूडसचे गोदाम व सीएनजी पंप असल्यामुळे आग आटोक्यात आणण्यासाठी दोन अग्निशामक बंब, पाच पाण्याचे टँकर व पराग प्रकल्पातील १०० कर्मचाऱ्यांनी शर्तीचे प्रयत्न केल्यानंतर संध्याकाळी साडेसहा वाजता आग आटोक्यात आली. मोठी दुर्घटना टळली आहे.तब्बल ५० टन सरपण जळून गेल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हाकेच्या अंतरावर असलेले खबरदारीचा उपाय म्हणून महावितरण कंपनीच्या उपकेंद्रातील वीज पुरवठा तातडीने बंद करण्यात आला. परिणामतः मंचर शहर परिसरातील वीस गावातील वीज पुरवठा ही बंद होता..ऊस पिकाची तोडणी झाल्यामुळे येथे शेतात पाचट होते. दुपारी दोनच्या सुमारास पाचटाला आग लागली. आगीचे कारण मात्र समजले नाही. उन्हाची तीव्रता असल्याने आग थेट महेश खवा केंद्राच्या आवारात आजूबाजूने उभारलेल्या पात्र्याच्या शेडमध्ये असलेल्या सरपनाच्या ढिगावर आली. त्यावेळी आगीने रौद्र स्वरूप धारण केले होते. हा प्रसंग पाहून उपस्थित नागरिक व आजूबाजूच्या दुकानदारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते..ही माहिती समजल्यानंतर पराग मिल्क फूड्स प्रकल्पाचे उच्च पदस्थ अधिकारी संजय मिश्रा, विकास भोर, दीपक शर्मा, पी एल यादव, शेवाळवाडीच्या सरपंच माधुरी शेटे, अवसरी खुर्ची सरपंच प्रसाद कराळे, विजयराव शेटे, सत्यवान थोरात, यांच्यासह शंभरहून अधिक जण मदत कार्यात सहभागी झाले.जुन्नर व राजूनगर परिषदेचा अग्नि शामक बंब येथे तातडीने आला. पराग दूध प्रकल्पाने पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून दिले. शेवाळवाडी व मंचर ग्रामस्थांचेही मदत कार्यात योगदान मिळाले. साडेचार तास शर्तीचे प्रयत्न केल्यानंतर संध्याकाळी साडेसहाच्या दरम्यान आग आटोक्यात आली. त्यामुळे पशुखाद्य सीएनजी पंप व महावितरण कंपनीचे होणारे मोठे नुकसान टळले असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होती..मंचर नगरपंचायत अस्तित्वात येऊन जवळपास चार वर्षाचा कालावधी झाला आहे. पण अजूनही अग्निशामक बंब व अद्यावत रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात नगरपंचायतीला यश आले नाही. अन्य कामे करण्याऐवजी तातडीने नागरिक व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी अग्निशामक बंब व रुग्णवाहिका खरेदी करण्याचे काम नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी करावे अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..