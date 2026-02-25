पुणे

Manchar Fire : मंचरजवळ आगीमध्ये 50 टन सरपण जळाले; सीएनजी पंप, पशुखाद्य व महावितरण कंपनीचे मोठे नुकसान टळले

उसाच्या पाचटाला आग लागल्यामुळे जवळच असलेल्या महेश खवा केंद्र आवारातील जवळपास दोनशे टन सरपण साठ्याला लागली आग.
डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - पुणे- नाशिक जुन्या राष्ट्रीय महामार्ग लगत मंचर शहराजवळ असलेल्या शेवळवाडी (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातबुधवारी (ता. २५ )दुपारी दोनच्या सुमारास उसाच्या पाचटाला आग लागल्यामुळे जवळच असलेल्या महेश खवा केंद्र आवारातील जवळपास दोनशे टन सरपण साठ्याला आग लागली.

