पुणे

Pune News: दिवाळीचा जल्लोष! फटाक्यांच्या स्टॉलवर खरेदीसाठी नागरिकांची तुफान गर्दी!

Diwali Festivel: किमती वाढूनही मागणी कायम; लहानग्यांसमवेत पालकांचा समावेश रोषणाई, आपटबार, मिसाईल गनचे आकर्षण वाढले; फटाक्यांच्या बाजारात रंगत चढली
Diwali Festivel shopping

Diwali Festivel shopping 

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी: शाळेच्या सहामाही परिक्षा संपून दिवाळीच्या सुट्या लागल्या की लहानग्यांसोबतच पालक फटाके खरेदीकडे वळतात. शहरातील बहुतांश शाळांना आता दिवाळीच्या सुट्या पडलेल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Pimpri Chinchwad
Diwali
Diwali Decoration
Firecrackers
Diwali shopping experience

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com