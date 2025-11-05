पुणे

Pune Smart Toilet : पुणे मनपाचा नवा प्रयोग; फिनिक्स मॉलजवळ शहरातले पहिले AC 'स्मार्ट टॉयलेट' सुरू, महापालिकेला खर्च नाही

Pune Gets Its First AC Smart Public Toilet : वडगाव शेरीतील विमाननगर येथे पुणे महापालिकेने शहरातील पहिले वातानुकूलित (AC) 'स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट' उभारले असून, त्याचे उद्‌घाटन झाले असून या स्वच्छतागृहाचा देखभाल खर्च शेजारील अल्पोपाहार केंद्राच्या उत्पन्नातून केला जाणार असल्याने महापालिकेला खर्च येणार नाही.
Pune’s First AC Smart Toilet Launched Near Phoenix Mall

Sakal

सकाळ वृत्तसेवाSunil
Updated on

वडगाव शेरी : शहरातील पहिल्या वातानुकूलित स्वच्छतागृहाचे उद्‍घाटन आज विमाननगर येथे करण्यात आले. फिनिक्स मॉल शेजारील जागेत महापालिकेने हे ‘स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट’ बनवले आहे.

pune
Development
pmc
toilets

