Ketan Agarwal Case : केतन अग्रवाल खून खटल्याची शनिवारी पहिली सुनावणी

पुणे - राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या बहुचर्चित केतन अग्रवाल खून खटल्याची पहिली सुनावणी शनिवारी (ता. ३१) दुपारी वडगाव मावळ येथील सत्र न्यायालयात होणार आहे. सर्व आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे.या संवेदनशील खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम हे विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. .या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल (वय २०) हिचे चेतन चौधरी (वय २२) याच्याशी कथित प्रेमसंबंध होते. केतनशी लग्न करण्याची इच्छा नसल्याने तिने चेतनच्या मदतीने खुनाचा कट रचल्याचा पोलिसांना संशय आहे. १८ जून २०२६ रोजी मैत्रिणीच्या वाढदिवसाचे निमित्त करून केतनला लोणावळा परिसरातील लोहगड किल्ल्यावर बोलावण्यात आले. तिथे फोटोग्राफी करत असताना त्याला दरीत ढकलून देत हा केवळ एक अपघात असल्याचा बनाव आरोपींनी रचला..मात्र, पोलिसांना तांत्रिक तपासात एका संशयिताची चालण्याची पद्धत आरोपी चेतन चौधरीशी जुळत असल्याचे आढळले. या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी सिया गोयल, चेतन चौधरी आणि त्याचा मित्र रितेश हांगे या तिघा संशयित आरोपींना अटक केली. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करून सप्टेंबर २०२६ मध्ये न्यायालयात पाच हजार ५३ पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. उद्याच्या सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.