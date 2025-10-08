पुणे

Pune News : प्रभाग रचनेच्या विरोधात पुण्यातील पहिली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल

प्रभाग रचना करताना पुणे महापालिकेने नैसर्गिक सीमा, मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप.
पुणे - प्रभाग रचना करताना पुणे महापालिकेने नैसर्गिक सीमा, मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करीत आरक्षण बचाव कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मंगळवार पेठ- केईएम हॉस्पिटल (प्रभाग क्र. २४) प्रभागातून अनुसूचित जातीच्या सुमारे ५ हजार मतदारांची नावे कमी झाली आहेत.

