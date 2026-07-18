Mulshi Crime : मुळशीतील मरगळे कुटुंबातील पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा; शेतीच्या रस्त्याच्या वादातून केला होता खून

पुणे - शेतीच्या रस्त्याच्या वादातून एकाचा धारदार शस्त्राने खून करणाऱ्या मुळशी तालुक्यातील मरगळे कुटुंबातील पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेसह प्रत्येकी पाच हजार पाचशे रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी हा निकाल दिला. सहा आरोपींपैकी एक आरोपी अल्पवयीन तर उर्वरित आरोपी घटना घडली तेव्हा विशीच्या आतील होते..गणेश रामभाऊ मरगळे (वय २३), सुनील रामभाऊ मरगळे (वय २०), विजय बाबूराव मरगळे, राजू ज्ञानेश्वर मरगळे (वय १९), राजू रामभाऊ मरगळे (वय २०, सर्वजण रा. करंजावणे वस्ती, किरकटवाडी, ता. मुळशी, जि. पुणे) अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत. त्यांनी भाऊ सामाजी मरगळे (वय ३८) यांचा खून केला होता. या प्रकरणी, त्यांचे चुलत भाऊ भगवान मरगळे (वय ३२) यांनी फिर्याद दिली आहे..ही घटना ३० मे २०२० ला सकाळी साडे नऊच्या सुमारास पानशेत परिसरात घडली होती. भगवान हे भाऊ मरगळे यांच्या बरोबर पानशेत येथे किराणा आणण्यासाठी दुचाकीवरून चालले होते. गाडी सांडवघर येथे आली असता विजय मरगळे याने त्यांना गाडी आडवी घालत फिर्यादी व भाऊ यांना गाडीवरून पाडले. त्यानंतर, त्या ठिकाणी अन्य दुचाकीवरून आलेल्या आरोपींनी भाऊ यांवर धारदार शस्त्राने वार केले. तसेच, फिर्यादीसही मारहाण केली. त्यामुळे भगवान यांनी तेथून पळ काढला..ते गुन्हा घटना स्थळी आले असता त्यांना त्यांचा भाऊ मरगळे रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी, त्यांनी पौड पोलिस ठाण्यात फिर्याद देत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर, पोलिसांनी आरोपींना अटक करत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्याचे कामकाज सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील राजेश कावेडिया यांनी पाहिले.त्यांनी १२ साक्षीदार तपासले. यामध्ये भगवान यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. न्यायालयाने सरकारपक्षासह बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेत पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त साधा कारावास भोगावा लागेल, असे आदेशात नमूद आहे..रक्ताच्या डागांचा पुरवा ठरला महत्त्वाचा -आरोपींच्या वकिलांतर्फे हा अपघात असल्याचा युक्तिवाद करत बचाव करण्यात आला. त्याविरोधात, ॲड. कावेडिया यांनी भाऊ यांच्यावर झालेले धारदार शस्त्रांचे वार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेल्या कोयत्यांसह त्यांच्या कपड्यांवर माणसाच्या रक्ताचे डाग होते. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेद्वारे त्याची तपासणी केली असता ते भाऊ यांच्या रक्ताचे डाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारासह हाही पुरावा महत्त्वाचा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.