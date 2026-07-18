पुणे

Mulshi Crime : मुळशीतील मरगळे कुटुंबातील पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा; शेतीच्या रस्त्याच्या वादातून केला होता खून

शेतीच्या रस्त्याच्या वादातून एकाचा धारदार शस्त्राने खून करणाऱ्या मुळशी तालुक्यातील मरगळे कुटुंबातील पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
life imprisonment punishment court

life imprisonment punishment court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शेतीच्या रस्त्याच्या वादातून एकाचा धारदार शस्त्राने खून करणाऱ्या मुळशी तालुक्यातील मरगळे कुटुंबातील पाच जणांना न्यायालयाने जन्मठेपेसह प्रत्येकी पाच हजार पाचशे रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. आर. चौधरी यांनी हा निकाल दिला. सहा आरोपींपैकी एक आरोपी अल्पवयीन तर उर्वरित आरोपी घटना घडली तेव्हा विशीच्या आतील होते.

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