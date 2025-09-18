Crime News : लोणी काळभोर येथील पाच अट्टल गुन्हेगार दोन वर्षासाठी पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड, पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातून तडीपार

- सुनील जगतापथेऊर - लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हातभट्टीची दारु विक्री करणे, जिवे ठार मारणे, बेकायदा हत्यार जवळ बाळगणे, जबरी चोरी, दुखापत करणे, धमकावणे, खुनाचा प्रयत्न करणे, असे गंभीर गुन्हे करून परिसरात दहशत निर्माण करणाऱ्या पाच अट्टल गुन्हेगारांना लोणी काळभोर पोलिसांकडून २ वर्षासाठी पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. अशी माहिती पुणे शहर परिमंडळ ५ चे पोलीस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी दिली आहे..टोळी प्रमुख जाफर शाजमान इराणी (वय-४३), मजलुम हाजी सय्यद (वय-४८), शब्बीर जावेद जाफरी (वय-३८), शाजमान हाजी इराणी (वय-६२), चौघेही रा. इराणी गल्ली, पठारे वस्ती, कदमवाकवस्ती, पुणे) व सागर संदिप गुडेकर (वय-२४) रा. इंदिरानगर, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे अशी तडीपार करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टोळी प्रमुख जाफर इराणी व त्याचे तीनही साथीदार लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्यावर फसवणुक करणे, चोरी करणे,दुखापत करणे, मारहाण करुन धमकावणे, जबरी चोरी करणे,खुनाचा प्रयत्न करणे, बेकायदेशीर हत्यार जवळ बाळगणे यासारखे एकुण १२ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..तर सागर गुडेकर याच्यावर जबरी चोरी करणे, बेकायदेशीर गावठी हातभट्टीची दारु विक्री करणे, जिवे ठार मारणे, बेकायदेशी हत्यार जवळ बाळगणे असे चार गुन्हे लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत.हे पाचही गुन्हेगार परिसरामध्ये दहशत निर्माण करत होते. तसेच सामान्य नागरीकांना वारंवार त्रास देत होते. लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी गुन्हेगाराचा अभिलेख तपासून तडीपार करण्याचा प्रस्ताव पोलीस उपायुक्त डॉ.राजकुमार शिंदे यांना पाठविला होता..महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ५५ प्रमाणे गुन्हेगारांना पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर व पुणे ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीतुन २ वर्षासाठी तडीपार करण्यात आलेले आहेदरम्यान,जानेवारी २०२५ पासुन परिमंडळ ५ कार्यालयाकडुन २० सराईत गुन्हेगारांवर एमपीडीए नुसार कारवाई, ११ मोका अंतर्गत ७६ गुन्हेगारांना जेरबंद, तर ४१ गुन्हेगारांना तडीपार करण्यात आले आहे. एकुण १३७ सराईत गुन्हेगारांवर परिणामकारक कारवाई करण्यात आली आहे..सदरची कारवाई परिमंडळ ५ च्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक स्मिता पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक उदय काळभोर, पोलीस हवालदार तेज भोसले, सुनील नागलोत, दीपक सोनवणे, प्रशांत नरसाळे, योगिता भोसुरे आदींनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.