Jica Project : पाच ‘एसटीपी’ केंद्रे अपूर्णच; डिसेंबरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा दावा

पुणे - शहरातील मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पातील (जायका) पाच केंद्रांची कामे पूर्ण होण्याची अद्याप चिन्हे नाहीत. जून-जुलैतच पाचही केंद्रे सुरू होणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता..मात्र, प्रारंभीच ठेकेदाराच्या संथगती कारभाराचा केंद्रांच्या कामास फटका बसला. त्यानंतर आता जोरदार पावसासह विविध तांत्रिक कारणांमुळे पाचही केंद्रांची कामे पूर्ण होण्यास आणखी तीन महिने वाट पाहावी लागणार आहे.केंद्र सरकारमार्फत जपान इंटरनॅशनल को - ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) आर्थिक सहकार्यातून आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार आहेत..या प्रकल्पामुळे नदीमध्ये प्रक्रिया केलेले पाणी जाण्यास मदत होऊन नदी प्रदूषणास आळा बसणार आहे. दरम्यान, ११ एसटीपी केंद्रांपैकी ५ केंद्रांची कामे प्रगतिपथावर होती, तर जागेच्या प्रश्नासह वेगवेगळ्या कारणांमुळे उर्वरित केंद्राची कामे संथगतीने सुरू आहेत.महापालिकेने हाती घेतलेल्या 'एसटीपी'च्या कामास अगोदर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा फटका बसला होता. त्यानंतर ठेकेदाराच्या संथगती कारभाराचा फटका महापालिकेस बसल्याने विलंबामध्ये आणखी भर पडली. दरम्यान, ५ केंद्रांची कामे जलदगतीने करून, जुलैत संबंधित केंद्र कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले होते..मात्र, मे महिन्यापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे या कामामध्ये अडथळा निर्माण झाला. त्यानंतर पुन्हा एकदा कामासाठी आवश्यक निधी मिळण्यास उशीर झाला. तसेच एसटीपीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीही येण्यास उशीर झाला. या कारणांमुळे जुलैत पूर्ण होणारे ५ एसटीपी केंद्रांचे कामे अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी आणखी तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे..महापालिकेने वडगाव, वारजे, मुंढवा, हडपसर (मत्सबीज केंद्र) व खराडी या पाच केंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकडे अधिक लक्ष दिले होते. जुलैपर्यंत संबंधित केंद्रांची कामे पूर्ण होतील, असे आश्वासन महापालिका प्रशासनाने दिले होते. पाचही केंद्रांची स्थापत्य विषयकची कामे झालेली आहेत. विविध अडथळ्यांवर मात करत, या केंद्रांची कामे सध्या सुरू आहेत. तर उर्वरित केंद्रांची कामे विविध टप्प्यानुसार सुरू आहेत..मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पाच केंद्रांच्या कामांना आता वेग येईल. पाऊस, यंत्रसामग्री अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे विलंब झाला होता. मुदतवाढ घेतल्यानंतर आता कामाला वेग येत आहे. तीन महिन्यांत ५ केंद्रांची कामे पूर्ण होतील.- जगदीश खानोरे, अधीक्षक अभियंता, मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प, महापालिका.विलंब होत असलेले पाच केंद्रवडगाव - २६ एमएलडीवारजे - २८ एमएलडीमुंढवा - २० एमएलडीखराडी - ३० एमएलडीहडपसर - ०७ एमएलडी२०२६ मध्ये होणारी केंद्रेभैरोबानाला - ७५ एमएलडीनायडू रुग्णालय - १२७ एमएलडीधानोरी - ३३ एमएलडी.