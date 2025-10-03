पुणे

Jica Project : पाच ‘एसटीपी’ केंद्रे अपूर्णच; डिसेंबरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचा दावा

पुणे महापालिकेने हाती घेतलेल्या ‘एसटीपी’च्या कामास अगोदर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा फटका बसला होता.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शहरातील मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पातील (जायका) पाच केंद्रांची कामे पूर्ण होण्याची अद्याप चिन्हे नाहीत. जून-जुलैतच पाचही केंद्रे सुरू होणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला होता.

