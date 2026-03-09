Pune Accident:नशीब बलवत्तर! सिंहगड घाटात टेम्पो दरीत कोसळून तिघे जखमी; पाचही जणांनी उड्या मारल्या अन् काय घडलं!

पुणे

खडकवासला : सिंहगड घाटात टेम्पोचा ब्रेक निकामी झाल्याने वाहन रस्त्याला धडकून दोनशे मीटर खोल दरीत कोसळले. अपघाताची चाहूल लागताच वाहनातील पाचही जणांनी उड्या मारल्याने जीवितहानी झाली नाही. अपघातात तिघांना किरकोळ दुखापत झाली असून, दोघे जण सुखरूप आहेत.

