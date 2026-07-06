पुणे

Pune Flood: पवना नदीला पूर! जांबे गावात घरांना पाण्याचा वेढा; एनडीआरएफकडून २५ नागरिकांची सुखरूप सुटका

Hinjawadi flood latest news today: पवना नदीच्या वाढत्या पाण्याने जांबे गावठाण जलमय; नदीकाठच्या घरांना वेढा, प्रशासन सतर्क, बचाव पथकांची धावपळ
NDRF Launches Boat Rescue as Pavana River Inundates Jambe Village

NDRF Launches Boat Rescue as Pavana River Inundates Jambe Village

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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हिंजवडी : पवना नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून, आयटी हबलगतच्या जांबे गावातील गावठाण परिसराला पुराचा जोरदार फटका बसला आहे. नदीच्या पाण्याने गावठाणातील अनेक घरे वेढल्याने परिस्थिती गंभीर बनली. यानंतर तातडीने दाखल झालेल्या एनडीआरएफ दलाच्या जवानांनी बोटींच्या सहाय्याने बचाव मोहीम राबवत सुमारे २५ नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी हलविले.

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