Pune Flood: पवना नदीला पूर! जांबे गावात घरांना पाण्याचा वेढा; एनडीआरएफकडून २५ नागरिकांची सुखरूप सुटका

हिंजवडी : पवना नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली असून, आयटी हबलगतच्या जांबे गावातील गावठाण परिसराला पुराचा जोरदार फटका बसला आहे. नदीच्या पाण्याने गावठाणातील अनेक घरे वेढल्याने परिस्थिती गंभीर बनली. यानंतर तातडीने दाखल झालेल्या एनडीआरएफ दलाच्या जवानांनी बोटींच्या सहाय्याने बचाव मोहीम राबवत सुमारे २५ नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी हलविले..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.जांबे गावठाणात नदीकाठालगत असलेल्या काही इमारती आणि बैठ्या घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. काही इमारतींचा पहिला मजला पाण्याखाली गेला असून, नदीलगत राहणाऱ्या पाच ते सात कुटुंबांना पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. परिस्थितीचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने तत्काळ स्थलांतराचा निर्णय घेतला..\rएनडीआरएफच्या जवानांनी प्रतोष क्षिरसागर, राहुल फोके, गणेश चोबे, आण्णासाहेब जाधव, सतीश भोगले आणि सुनील नवले यांच्या कुटुंबांसह सुमारे २५ सदस्यांना बोटीच्या साहाय्याने सुरक्षित बाहेर काढले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...त्यानंतर सर्व बाधित नागरिकांची तात्पुरती व्यवस्था जांबे जिल्हा परिषद शाळेत करण्यात आली असून, प्रशासनाकडून त्यांच्या निवास, अन्न व इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.