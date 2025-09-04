पुणे

Pune Flood Risk : पुण्यातील मुळा मुठा नदीला पूर धोका ४० टक्के वाढला; जलसंपदा विभागाचा अहवाल धक्कादायक

Mula Mutha River : पुण्यातील मुळा-मुठा नदीची वहन क्षमता ४०% कमी झाल्याने पुराचा धोका वाढल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला. मुसळधार पावसामुळे नदीच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होत असून, पुण्यातील पुराचा धोका ४० टक्क्यांनी वाढला आहे.
पुणे : गेल्या काही दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा मुळा-मुठा नदीपात्रात विसर्ग करावा लागला आहे. परंतु नदीची वहन क्षमता कमी झाल्याने पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये पुराचा धोका ४० टक्क्यांनी वाढल्याचे जलसंपदा विभागाच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे, असा दावा पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवडकर, विवेक वेलणकर, पुष्कर कुलकर्णी यांनी केला आहे.

