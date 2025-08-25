Pune Rains : वारज्यातील स्मशानभूमी पाण्याखाली; पाऊस, नदीपात्रातील पाण्यामुळे समस्या, नवीन जागेची गरज

वारजे : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणातून मुठा नदीत मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले जाते, मात्र त्यामुळे नदीकिनारी असलेल्या अनेक भागांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होते. याचा फटका वारजे येथील एकमेव स्मशानभूमीलाही बसतो. दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याचा विसर्ग वाढल्यानंतर ही स्मशानभूमी पूर्णपणे पाण्याखाली जाते. त्यामुळे वारजेकरांना अंत्यसंस्काराच्या विधीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागतो..मागील पाच ते सहा दिवसांत झालेल्या संततधार पावसामुळे स्मशानभूमी पुन्हा एकदा पाण्याखाली गेली होती. दोन ते तीन दिवस ती पूर्णपणे पाण्यात बुडालेली असल्याने नागरिकांना अंत्यविधीसाठी दुसरीकडे जागा शोधावी लागली. पावसाळ्यामध्ये ही समस्या दरवर्षी उद्भवत असूनही महापालिकेचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. .यावर उपाययोजना म्हणून स्मशानभूमीची जागा बदलणे किंवा पाण्याची पातळी वाढणार नाही अशा ठिकाणी नवीन स्मशानभूमी बांधणे, असे काही पर्याय विचारात घेतले जाऊ शकतात. मात्र जोपर्यंत महापालिका प्रशासन कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही, तोपर्यंत वारजेकरांना वारंवार अशा गंभीर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. .सोयी-सुविधांचा अभावस्मशानभूमी पाण्याखाली गेल्यामुळे मोठे नुकसान होते. पाण्याची पातळी ओसरल्यावर येथे मोठ्या प्रमाणात राडारोडा आणि कचरा साचलेला असतो. यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरते आणि नागरिकांना अधिक त्रास होतो. अंत्यविधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी येथे कोणत्याही प्रकारच्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत.प्रसाधनगृह नसल्यामुळे महिला आणि वृद्धांची गैरसोय होते. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येमुळे स्थानिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. महापालिकेने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे..दरवर्षी पावसाळ्यात ही स्मशानभूमी पाण्याखाली जाते. वैकुंठ स्मशानभूमी वारज्यापासून खूप लांब आहे. त्यामुळे येथेच असणाऱ्या स्मशानभूमीसाठी योग्य जागा शोधणे गरजेचे आहे. स्मशानभूमी पाण्याखाली जाताच दरवर्षी वारजेकरांना अंत्यसंस्कार करायचे कोठे, असा प्रश्न पडतो. आता तरी महापालिकेने जागे होणे गरजेचे आहे.- अश्विन ढगे, स्थानिक नागरिक.या स्मशानभूमीच्या जवळच उड्डाण पुलाचे काम चालू आहे. या कामामध्येच या स्मशानभूमीचा थोडासा भाग जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या पुलाचे काम झाल्यानंतर वरिष्ठांच्या निर्णयानुसार येथील स्मशानभूमी पाण्यामध्ये जाणार नाही, अशा पद्धतीने तिचे काम केले जाईल.- दीपक राऊत, स. आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.