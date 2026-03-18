Koregaon Bhima News : वढूत शंभूराजांच्या समाधिस्थळी पुष्पवृष्टी, मानवंदना

कोरेगाव भीमा - स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराजांच्या ३३७ व्या बलिदानस्मरण दिनानिमित्त श्री क्षेत्र वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) येथे आज राज्यभरातून आलेल्या शंभूभक्तांची समाधिस्थळावर अलोट गर्दी झाली होती. समाधिस्थळावर हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पवृष्टी करण्यात आली. येथे आलेल्या विविध दिंड्या, ज्योतींमुळे परिसर शिवशंभोमय झाला होता..सकाळी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांच्यावतीने मूक पदयात्रा काढण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी व शासकीय यंत्रणेच्यावतीने शासकीय पुजा करण्यात आली. त्यानंतर संग्रामबापू महाराज भंडारे यांचे 'धर्मवीर शंभूछत्रपतींचे बलिदान' या विषयावर कीर्तन झाले. शौर्य पथकाची सशस्त्र मानवंदना झाली.श्रीक्षेत्र वढू बुद्रूक ग्रामपंचायत व धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज स्मृती समिती यांच्या वतीने झालेल्या कार्यक्रमात सकाळी साडे अकरा वाजता मंत्रोच्चारात शंभूभक्तांच्या उपस्थितीत हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी करण्यात आली..यावेळी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक संदीप सिंग गिल, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत ढोले, पोलीस निरिक्षक दिपरतन गायकवाड यांच्या आदेशानुसार समाधी स्थळी पोलिसांनी शासकीय मानवंदना दिली.यावेळी झालेल्या धर्मसभेत शंभूराजांच्या वंशज वृषाली राजे भोसले, ज्येष्ठ इतिहास तज्ज्ञ पांडुरंग बलकवडे, भाऊ महाराज परांडे यांच्यासह श्री क्षेत्र वढू बुद्रुकचे सरपंच कृष्णा आरगडे, माजी सरपंच अंकुश शिवले, अनिल शिवले, अंजली शिवले, सारिका शिवले, ज्ञानेश्वर भंडारे, ग्रामपंचायत सदस्य व धर्मवीर संभाजी महाराज स्मृती समितीचे कार्यवाह मिलिंद एकबोटे, अध्यक्ष सोमनाथ भंडारे आदी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना इतिहास तज्ज्ञ बलकवडे यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अचाट पराक्रमावर प्रकाश टाकला. यावेळी स्वरा घोरणे या चिमुकल्या विद्यार्थिनीने सादर केलेल्या ऐतिहासिक नाटकाने उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. तर सर्वेश मेहेंदळे यांनी लँड जिहादच्या वाढत्या धोक्यावर गंभीर भाष्य केले.यावेळी वीर बापुजी शिवले स्मारक मंडळाने अन्नप्रसादाचे आयोजन केले होते तर धर्मवीर युवा मंचच्या वतीने आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरात असंख्य रक्तदात्यांनी रक्तदान केले तसेच दिवसभर महाप्रसादाचे व रात्री 'छावा' या नाट्यप्रयोगाचेही आयोजन करण्यात आले होते. या धर्मसभेचे स्वागत सोमनाथ भंडारे यांनी केले. प्रास्ताविक अंकुश शिवले यांनी केले. सूत्रसंचालन अशोक भंडारे यांनी केले..समाधिस्थळावर झालेल्या धर्मसभेत यावर्षीचा धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज मृत्युंजय पुरस्कार आमदार संग्राम जगताप यांना देण्यात आला. तर ग्रामपंचायतीच्या वतीने स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज पुरस्कार आमदार महेश लांडगे यांना तर धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज पुरस्कार ज्येष्ठ इतिहास तज्ज्ञ पांडुरंग बलकवडे यांना प्रदान करण्यात आला.श्री क्षेत्र मढी देवस्थान कानिफनाथ येथील सरपंच संजय मरकड, पिंपरी चिंचवडचे नगरसेवक नीलेश तरस, राजेंद्र तरस व रोहन माळवदकर यांना छत्रपती संभाजी महाराज शंभूसेवा पुरस्कार देण्यात आला. तर धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज युवा मंचाच्या वतीने शंभूतेज पुरस्कार पंचायत समिती हवेलीचे सदस्य कुशल सातव यांना पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले..शासकीय सुट्टी जाहीर करण्याची मागणीवढू बुद्रुक येथे शंभूराजांची समाधी असल्याने या परिसराचे मोठे महत्त्व आहे. शंभूराजे हे आपल्यासाठी प्रेरणास्थान असल्याने व शंभूराजांचा इतिहास विद्यार्थ्यांसह समाजाला माहीत होण्यासाठी शंभूराजांच्या बलिदानदिनी शासकीय सुट्टी जाहीर व्हावी, ही मागणी एकबोटे यांनी केली.