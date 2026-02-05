Sharad Pawar : विलीनीकरणापेक्षाही संकटातून मार्ग काढणे महत्त्वाचे; सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री केल्याचा आनंद

बारामती - ‘दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणापेक्षाही अजित पवार यांच्या जाण्याने जे संकट उभे ठाकले आहे, त्यातून मार्ग काढणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. जयंत पाटील व अजित पवार काही विषयांवर चर्चा करत होते, यापेक्षा विलीनीकरणाच्या विषयात अधिक काही नाही,’ असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी आज बारामतीत स्पष्ट केले. तसेच सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदी संधी देण्यात आली आहे, याचा आपल्याला आनंद आहे, अशी भावना व्यक्त केली. .माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. दोन्ही राष्ट्रवादी परत एकत्र येणार का? या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘आता आमच्यापुढे या संकटातून सावरून पुन्हा एकदा विकासाची प्रक्रिया सुरू करणे हे आव्हान आहे. त्यामुळे इतर विषयांपेक्षाही त्याला आम्ही महत्त्व देतोय, राजकीय चर्चा आमची काहीही झालेली नाही..स्मारकाबाबत चर्चा करू‘अजित पवार यांच्या स्मारकाबाबत मी वृत्तपत्रातूनच वाचले. ज्या संस्थेमध्ये स्मारकाच्या जागेची चर्चा सुरू आहे, त्या संस्थेचा अध्यक्ष मी असल्याने मला तरी ही बाब माहिती हवी असायला हवी, पण तशी काहीही चर्चाच झाली नाही. आम्ही लोक पुढील काळात एकत्र बसून त्या बाबत चर्चा करू,’ असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले..शेतीमाल आयातीबाबत चिंताशरद पवार म्हणाले, ‘नवीन कर लावणे सरकारने टाळल्याने सामान्य माणसाला यामुळे दिलासा मिळणार आहे. विकासाला अधिक चालना मिळेल, या दृष्टीने काही ठोस पावले उचलण्याची आणखी आवश्यकता होती. अमेरिकेने भारतावरील टेरिफ कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक- दोन गोष्टींची मला चिंता वाटतेय..या नवीन कराराचे स्वच्छ चित्र आणखी दोन- तीन दिवसात स्पष्ट होईल. या करारामध्ये अमेरिकेतील शेतीमाल भारतात येणार आहे, ही बाब भारतीय शेतकऱ्यांसाठी काळजी करण्यासारखी आहे. अमेरिका शक्तीशाली देश आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील कृषिमाल भारतात आला तर भारतीय शेतकऱ्यापुढे अडचणी निर्माण होऊ नयेत, हीच काळजी मला वाटत आहे.’.मी विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभेत गेल्या ५८ वर्षांपासून कार्यरत आहे. या कालखंडात अर्थसंकल्प ज्या दिवशी सादर होणार आहे, त्या दिवशी मी कधीच गैरहजर राहिला नाही, मात्र दुर्दैवाने अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे यंदा उपस्थित राहता आले नाही. सभागृहात उपस्थित राहून अंदाजपत्रक ऐकता आले नाही.- शरद पवार, ज्येष्ठ नेते.नरवणे यांच्या पुस्तकाबाबत चर्चा हवीराहुल गांधी यांनी संसदेत माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकाचा उल्लेख केल्याने गदारोळ झाला. त्याबाबत विचारता, शरद पवार म्हणाले, ‘नरवणे लष्करप्रमुख होते, त्यांनी काही लिखाण केले असेल आणि त्याचा उल्लेख विरोधी पक्षनेता करत असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे आणि त्यांना ही संधी द्यायला हवी होती. माजी लष्करप्रमुखांनी काही लिहून ठेवले आहे, याचा अर्थ काहीतरी चिंतेची स्थिती आहे. ही चर्चा झाली असती तर वास्तव चित्र समोर आले असते.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.