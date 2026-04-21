Food Safety : ‘चीज’ नावाखाली ‘चीज ॲनालॉग’ची विक्री; मेनू, बिल व लेबलवर स्पष्ट उल्लेख करण्याचे एफडीएचे निर्देश

पुणे : रेस्टॉरंट, हॉटेल, केटरर्स आणि फास्ट फूड विक्रेत्यांकडून अन्नपदार्थ तयार करताना दुधापासून तयार केलेले अस्सल 'चीज' नसून ते दुधाऐवजी वनस्पती व इतर घटकांपासून तयार होते. त्याला 'चीज ॲनालॉग' असे म्हणतात. परंतू, त्याची मुळ 'चीज' म्हणून विक्री केली जात असून त्याऐवजी 'चीज ॲनालॉग' असा करावा, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) अन्न विक्रेत्यांना दिले आहेत. .ग्राहकांची दिशाभूल व फसवणूक टाळण्यासाठी हे निर्देश एफडीए ने दिले. काही आस्थापनांमध्ये अन्नपदार्थ तयार करताना चीज ॲनालॉगचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असून ग्राहकांना याची माहिती दिली जात नाही. काही ठिकाणी हे पदार्थ 'पनीर' किंवा 'चीज' या नावाने विकले जात असल्याने ग्राहकांची दिशाभूल होत आहे. असेच पनीर बाबतही होत आहे..कायद्यानुसार, अन्नपदार्थ विक्री करताना त्यातील घटकांची व पोषणमुल्यांची माहिती स्पष्टपणे देणे आवश्यक आहे. तसेच, चीज ॲनालॉगचा वापर करून तयार केलेल्या पदार्थांची विक्री करताना बिलावर, मेन्यू कार्डवर त्याचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उत्पादक आणि पुरवठादारांनीही पॅकेजिंग व लेबलिंग करताना अन्नपदार्थाचे खरे स्वरूप स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे..ग्राहकांनी घ्यावयाची काळजी :पनीर किंवा चीज खरेदी करताना पॅकबंद उत्पादनावरील लेबल काळजीपूर्वक वाचा. 'ॲनालॉग' असा उल्लेख आहे का ते तपासा.सुटे पनीर खरेदी करताना विक्रेत्याकडे ते शुद्ध दुधापासून बनलेले आहे का याची खात्री करा. संशय असल्यास बिल मागा.हॉटेलमध्ये मेनूकार्डवर पनीर व चीज ॲनालॉग हे दोन स्वतंत्र अन्न पदार्थ आहे का याची खात्री करावीॲनालॉग हा आरोग्यास अपायकारक नाही, परंतु त्यातील घटक व पोषणमूल्ये पनीरपेक्षा वेगळी असतात.त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे..'डेअरी ॲनालॉग' किंवा 'चीज ॲनालॉग' हे पदार्थ दुधाऐवजी इतर घटकांपासून तयार केले जातात आणि ते पनिरासारखे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात पनीर किंवा चीज नसतात. अन्न व्यावसायिकांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. अन्नातील भेसळ आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी ग्राहकांनी अशा तक्रारी १८००-२२२-३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवाव्यात.''– श्रीधर डुबे-पाटील, अन्न सुरक्षा आयुक्त.