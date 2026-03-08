पुणे

Pune News: दोन महिन्यांतच पुन्हा खोदला पदपथ; बालेवाडीतील साई चौकातील प्रकार; केवळ माती टाकून बुडविले खड्डे!

Residents upset over poor civic work in Balewadi: बालेवाडीत पुन्हा पदपथाचे खोदकाम; नागरिकांचा संताप
Residents Angry as Recently Repaired Footpath in Balewadi Dug Up Again

Residents Angry as Recently Repaired Footpath in Balewadi Dug Up Again

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बालेवाडी : येथील साई चौक परिसरात महापालिका निवडणुकीपूर्वी आमदार निधीतून कलेले पदपथाचे काम अवघ्या दोन महिन्यांतच उखडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने (एमएनजीएल) गॅसवाहिनी टाकण्यासाठी हे खोदकाम केल्याने करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Municipal Corporation
district
Balewadi
Road Construction
footpath encroachment

Related Stories

No stories found.