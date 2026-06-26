परकी चलनसाठ्यात ९६.३ कोटी डॉलरची भर
मुंबई, ता. २६ ः देशाचा परकी चलनसाठा १९ जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात ९६.३ कोटी डॉलरनी वाढून ६७२.५८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे, अशी माहिती आज रिझर्व्ह बँकेने दिली. त्याआधीच्या आठवड्यात एकूण परकी चलनसाठ्यात ९.९८५ अब्ज डॉलरची घट होऊन तो ६७१.६२५ अब्ज डॉलरवर आला होता.
‘आरबीआय’च्या माहितीनुसार, १९ जून रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकी चलनसाठ्याचा मुख्य घटक असलेल्या ‘परकी चलन मालमत्ते’त ३.०७२ अब्ज डॉलरची घट झाली आणि ती ५४१.२१७ अब्ज डॉलरवर आली. मात्र, याच आठवड्यात सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य ४.११० अब्ज डॉलरनी वाढून १०७.९३० अब्ज डॉलरवर पोहोचले. ‘स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स’ ५.२ कोटी डॉलरनी कमी होऊन १८.६४७ अब्ज डॉलरवर आले आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडील भारताची राखीव स्थिती २.२ कोटी डॉलरनी घसरून ४.७९३ अब्ज डॉलरवर आली आहे.
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