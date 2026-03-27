Forest guard Award: वन्यजीव संवर्धन कार्यात उत्कृष्ट कामगिरी; वनपाल सोनल भालेराव यांना राज्य शासनाचे रजत पदक, काैतुकास्पद कामगिरी!

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : वनसंरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मंचर वनपरिक्षेत्रातील वनपाल सोनल भालेराव यांना सन २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्य शासनाचे रजत पदक जाहीर झाले आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कामगिरीची दखल घेत हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे..भालेराव यांनी मागील तीन वर्षांत धामणी वनपरिमंडळ तसेच गेल्या एका वर्षात कळंब वनपरिमंडळात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. विविध योजनांअंतर्गत सुमारे ७० हेक्टर क्षेत्रावर यशस्वी रोपवाटिका आणि रोपलागवड करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. तसेच रोपवाटिकेत चार लाखांहून अधिक रोपांची निर्मिती करून हरित क्षेत्र वाढविण्यात मोलाची भर घातली..जलमृद्संधारणाच्या कामांबरोबरच वन्य प्राण्यांच्या बचाव आणि पुनर्वसन कार्यातही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. बिबट्यासह अन्य वन्य प्राण्यांचे रेस्क्यू, 'री-युनियन' करून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याची कामे त्यांनी प्रभावीपणे पार पाडली. वनक्षेत्रात पाणवठे निर्माण केल्यामुळे वन्यजीवांना सुरक्षित वातावरणात पाणी उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे..मौजे काठापूर येथे २२ हेक्टरवरील अतिक्रमण हटविणे, तसेच विविध ठिकाणी अवैध रस्ते, उत्खनन, पाईपलाईन, झोपड्या आणि इतर बांधकामांवर कारवाई करून वनक्षेत्राचे संरक्षण करण्याचे काम त्यांनी केले. लोकसहभागातून श्रमदानाच्या माध्यमातून वनराई बंधारे उभारण्यासही त्यांनी चालना दिली.मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवून त्यांनी समाजामध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण केला. विविध सामाजिक उपक्रमांद्वारे वनविभागाची भूमिका जनतेसमोर प्रभावीपणे मांडली..गेल्या २० वर्षांपासून वनविभागात कार्यरत असलेल्या भालेराव यांना जुन्नर वनविभाग आणि पुणे वनवृत्ताकडून मागील चार वर्षांत सलग उत्कृष्ट वनकर्मचारी म्हणून गौरविण्यात आले आहे. रोपवाटिका व्यवस्थापन, रोपलागवड आणि वन्यजीव संरक्षण या क्षेत्रांतील त्यांच्या कामगिरीसाठी त्यांना प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले आहे.. या यशाबद्दल त्यांनी उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी स्मिता राजहंस आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांचे आभार मानले. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामुळेच हा सन्मान प्राप्त झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..आजपर्यत शासनाच्या नियमांचे पालन करुनच वनखात्यात कामे करत आली आहे. तसेच आजपर्यत केलेल्या कामाची शासनाने दखल घेऊन शासनाने पुरस्कार जाहीर केल्याबद्दल मनस्वी आनंद हाेत. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामुळे सदर पुरस्कार प्राप्त झाला असून आगमी कालावधीत अणखीण जाेमाने काम करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. साेनल भालेराव, वनपाल.