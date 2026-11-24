इंदापूर - भाजपच्या ओबीसी सेलचे माजी तालुकाध्यक्ष पांडुरंग शिंदे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करण्याची घोषणा केल्याने इंदापूर तालुक्यात भाजपला दोन दिवसांत दुसरा राजकीय धक्का बसला आहे. यापूर्वी भाजपचे मयूर पाटील यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यापाठोपाठ शिंदे यांनी शिवसेनेची वाट धरल्याने तालुक्यात राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या उपस्थितीत इंदापुरात त्यांनी ही घोषणा केली..इंदापूर येथील शासकीय विश्रामगृह येथे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील यांच्या उपस्थितीत पांडुरंग शिंदे यांच्यासह ओबीसी कार्यकर्त्यांची बैठक झाली या बैठकीनंतर बोलताना पांडुरंग शिंदे म्हणाले गेली 32 वर्षे भुजबळ साहेबांसोबत काम केले.मात्र राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित पाठबळ मिळाले नाही. आता शिवसेनेत पक्षाची ताकद आणि वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे काम उभे करू, असा विश्वास व्यक्त केला..तर शहाजीबापू पाटील यांनी शिंदे यांच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक केले. ते मूळचे शिवसैनिक असून, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात शिवसेना वाढविणाऱ्या पहिल्या फळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या प्रवेशामुळे इंदापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेला संघटनात्मक बळ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांना योग्य न्याय मिळेल, असेही ते म्हणाले. लवकरच भव्य पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम घेऊ असेही सांगितले..दरम्यान, महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि सातारा या चार जिल्ह्यांच्या वतीने 11 दिवसांचा जयंती महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती पांडुरंग शिंदे यांनी यावेळी दिली. याप्रसंगी मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित होते..तहसीलदारांच्या मोर्चाबाबत सामंजस्याचे आवाहनइंदापुरातील तहसीलदारांविरोधातील व समर्थनार्थ मोर्चाबाबत बोलताना शहाजीबापू पाटील म्हणाले,अधिकारी चुकीचे काम करत असल्यास त्यांना समज द्यावी; मात्र चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विनाकारण आरोप होऊ नयेत.राजकीय नेतृत्वाने सामंजस्याने हा प्रश्न सोडवून सर्वसामान्य जनतेची कामे सुरळीत होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.