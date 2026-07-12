Milk Adulteration Case: दूध भेसळ प्रकरणात दोषींना पाठीशी नाही; कठोर कारवाईची भूमिका कायम, दिलीप वळसे पाटील यांचा इशारा

मंचर : बनावट दूध भेसळ प्रकरणात दोषी आढळणारी व्यक्ती किंवा संस्था कोणतीही असो, त्यांना पाठीशी घालणार नाही. दूध भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, ही आपली सुरुवातीपासूनच भूमिका असल्याचे राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्यांना नैतिक अधिकार नसल्याचा पलटवारही त्यांनी विरोधकांचे नाव न घेता केला..मंचर (ता. आंबेगाव) येथे रविवारी(ता.१२)आयोजित संवाद मेळाव्या'त ते बोलत होते. यावेळी म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील,राजेंद्र कोरेकर, विवेक वळसे पाटील, मानसिंग पाचुंदकर , स्वप्नील ढमढेरे, सुभाषराव मोरमारे, लक्ष्मण थोरात,शिवाजीराव ढोबळे, सुषमा शिंदे, विष्णू हिंगे, कैलासबुवा काळे,ज्योती पारधी, प्रकाश घोलप, प्रदीप वळसे पाटील यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..वळसे पाटील म्हणाले, "विधिमंडळात दूध भेसळ प्रकरणावर चर्चा सुरू असताना मी आंबेगाव तालुक्यातील अतिवृष्टी व दरडग्रस्त आदिवासी भागात स्थलांतर मोहिमेत सहभागी होतो. त्या वेळी आदिवासी कुटुंबांचे जीव वाचविणे अधिक महत्त्वाचे होते. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित राहणे शक्य झाले नाही. मात्र, आठ दिवसांपूर्वीच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पत्रकारांशी बोलताना दूध भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, ही भूमिका मी स्पष्टपणे मांडली होती.".राजीनाम्याची मागणी करणारे देवदत्त निकम यांचे नाव न घेता निशाणा साधताना वळसे पाटील म्हणाले, "स्वतःला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणविणाऱ्यांनी नागपूर गावात "सामान्य जनतेचे रस्ते अडविणारे, तरुण पिढीला पनवेलच्या डान्स बारवर चुकीच्या मार्गावर नेणारे आणि थापलिंग देवस्थान ट्रस्टचा हिशेब न देणाऱ्यांना माझा राजीनामा मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही."काहीजण राजकीय स्वार्थातून आरोपांची सरबत्ती करत असून चिखलफेक करण्याचे काम करीत आहेत. मात्र, आमचे कार्यकर्ते त्याला सडेतोड उत्तर देत नाहीत, ही खंत आहे."विष्णू हिंगे यांनी आरोपी माझा पुतण्या नाही असे सांगणे त्यांची चूक ठरली.जोपर्यंत भेसळ दुध प्रकरणातील आरोप पत्र दाखल होत नाही.तोपर्यंत याविषयी बोलणे योग्य नाही..दरडग्रस्तांसाठी १२ कोटींचा निधीवळसे पाटील म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पसारवाडी, जांभोरीतील काळेवाडीसह चार गावांतील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी सहा कोटी रुपये राज्य शासनाकडून, तर उर्वरित सहा कोटी रुपये सीएसआर निधीतून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत."या कमी जिल्हा अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी केलेली कार्यवाही कौतुकास्पद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.