Pune News: कुंजीरवाडीच्या माजी सदस्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; कुटुंब थोडक्यात बचावले, प्रसंगावधान राखल अन् काय घडलं!

family Narrowly Escapes Tragic incident: तानाजी धुमाळ यांच्या समयसूचकतेमुळे कुटुंबाचा बचाव; अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
Former Village Member’s Sudden Death Shocks Kunjirwadi, Family Survives Close Call

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुनील जगताप

उरुळी कांचन : देवदर्शन करून परतीच्या मार्गावर असताना अचानक छातीत त्रास होऊन कुंजीरवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्याचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.१) घडली आहे. मात्र प्रसंगावधान राखत त्यांनी गाडी बाजूला घेतल्याने कुटुंब थोडक्यात बचावले आहे.

