Pune News: कुंजीरवाडीच्या माजी सदस्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; कुटुंब थोडक्यात बचावले, प्रसंगावधान राखल अन् काय घडलं!

उरुळी कांचन : देवदर्शन करून परतीच्या मार्गावर असताना अचानक छातीत त्रास होऊन कुंजीरवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्याचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.१) घडली आहे. मात्र प्रसंगावधान राखत त्यांनी गाडी बाजूला घेतल्याने कुटुंब थोडक्यात बचावले आहे. तानाजी उर्फ तुकाराम मुरलीधर धुमाळ (वय-५५) असे मृत्यू पावलेल्या माजी सदस्याचे नाव आहे. तानाजी धुमाळ यांचे स्वत:चा गणेश रोडलाईन नावाचा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय होता. व्यवसायाची राजकारणाशी योग्य सांगड घालून त्यांनी कुंजीरवाडी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापदाची धुरा देखील चांगली सांभाळली होती.अतिशय हुशार, प्रेमळ,माणुसकी जपणारी व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख होती परंतु, त्यांच्या अचानक निधनाने कुंजीरवाडी सह परिसरात शोककळा पसरली आहे. तानाजी धुमाळ हे कुटुंबासोबत देवदर्शनासाठी चारचाकी गाडीने परराज्यात चालले होते. प्रवासात अचानक त्यांच्या छातीत वेदना सुरु झाल्या. त्यांनी ताबडतोब गाडी बाजूला घेतली आणि ते गाडीतच बेशुद्ध होऊन कोसळले.त्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना ताबडतोब जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.मात्र त्यांचा उपचारापूर्वीच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाल्याचे तेथील डॉक्टरांनी सांगितले.कुटुंब थोडक्यात बचावले तानाजी धुमाळ यांना छातीत तीव्र वेदना होत असताना देखील त्यांनी समयसूचकता दाखवून गाडी बाजूला घेतली. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली आहे.तानाजी धुमाळ यांनी कुटुंबाला संकटातून सुखरूप बाहेर काढले. त्यांच्या निधनाने परिसरातील नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या पश्चात भाऊ,पत्नी,मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे. एलआयसीचे अधिकारी ज्ञानेश्वर धुमाळ त्यांचे बंधू तर श्रीनाथ पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप धुमाळ त्यांचे चुलत बंधू होत.