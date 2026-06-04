Bhor News : माजी मंत्री अनंतराव थोपटे यांचे निधन

भोर - राज्याचे माजी मंत्री आणि कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे (वय ९३) यांचे गुरुवारी (ता. ४) सायंकाळी वृद्धापकाळाने निधन झाले. पुण्यातील खासगी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काही दिवसांपासून ते रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांच्या मागे पुत्र व माजी आमदार संग्राम थोपटे, स्नुषा व जिल्हा परिषद सदस्या स्वरूपा थोपटे, दोन विवाहीत मुली व नातवंडे असा परिवार आहे..अनंतराव थोपटे कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना स्वतःच्या हिमतीवर प्रशासकीय अधिकारी आणि नंतर मुत्सद्दी राजकारणी बनले. तत्कालीन परिस्थितीत जिल्ह्यात मागास म्हणून समजल्या जाणाऱ्या भोर व वेल्हे तालुक्याचे भाग्यविधाते अशी त्यांची ख्याती झाली. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी काही वर्षे काम पाहिले..राज्याच्या विधीमंडळात ३२ वर्षे आमदार (विधानसभा सदस्य) आणि १३ वर्षे राज्यमंत्री व कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि कॉंग्रेसच्या माजी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे ते निकटवर्तीय होते. पुणे जिल्ह्यात कॉंग्रेस पक्ष वाढण्यात आणि टिकविण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते. त्यामुळे त्यांना पुणे जिल्ह्यातील कॉग्रेसचा वटवृक्ष म्हणून ओळखले जात होते. त्यांचे राजकीय जीवन काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे ते क्रियाशील सदस्य होते..अनंतराव थोपटे यांनी राज्य मंत्रिमंडळात विविध खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्ध व मस्यपालन, परिवहन मंत्री, शिक्षणमंत्री, मदत व पुनर्वसन मंत्री आदींचा समावेश आहे. परिवहन मंत्रिपदाच्या कालावधीत त्यांनी पुणे जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागात एसटी पोचविण्याचे काम केले. दुग्धविकासमंत्री असताना त्यांनी महानंद संस्थेची स्थापना करून दुधाचा महापूर करून दुग्धक्रांती केली..पुनर्वसन मंत्रिपदाच्या काळात धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विविध कायदे केले. शिक्षणमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधा वाढविणे, शाळा-महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी संधी उपलब्ध करून देणे यावर भर दिला. सन १९९९च्या काळात कॉंग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते..भोर तालुक्यातील विकासकामांबाबत अनंतराव थोपटे यांचे मोठे योगदान मानले जाते. रस्ते, सिंचन, पिण्याचे पाणी, शासकीय कार्यालये आणि शैक्षणिक संस्था उभारण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. रायरेश्वर डोंगरी विकास परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी भोर-वेल्ह्यात उल्लेखनिय कार्य करत असताना सह्याद्रीच्या डोंगरातील जनतेला विविध योजना राबविल्या. त्यामुळे ‘भोर म्हणजे थोपटे आणि थोपटे म्हणजे भोर’ अशी ओळख निर्माण झाली. भोर, राजगड आणि मुळशी या तीन तालुक्यांमध्ये त्यांचे दीर्घकाळ वर्चस्व राहिले..आज सकाळी अंत्यसंस्कारदरम्यान, अनंतराव थोपटे यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी ८ ते ९ या वेळेत भोरमधील ‘शिवप्रेरणा’ या त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सकाळी १० वाजता भोरमधील अनंतराव थोपटे महाविद्यालयाच्या मैदानावर अंत्यविधी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.