Suresh Kalmadi Passes Away : माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे ८२ व्या वर्षी निधन, पुण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा

Former MP Suresh Kalmadi : पुण्याचे माजी खासदार व ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांचे वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन झाले.आज पहाटे ३:३० वाजता वृद्धापकाळाने त्यांचे निधन झाले असून ते काही दिवसांपासून आजारी होते.
Former MP and ex-Indian Olympic Association president Suresh Kalmadi, who passed away at the age of 82, leaving a lasting impact on Indian politics and sports administration.

पुण्याचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे आज पहाटे ३ : ३० वाजता वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवसांपासूनआजारी होते कलमाडी निधनाने पुण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे.

