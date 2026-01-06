Suresh Kalmadi Passes Away : माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे ८२ व्या वर्षी निधन, पुण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा

पुण्याचे माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांचे आज पहाटे ३ : ३० वाजता वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. गेल्या काही दिवसांपासूनआजारी होते कलमाडी निधनाने पुण्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. .त्यांचे पार्थिव २ वाजेपर्यंत घरी दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे,दुपारी ३.३० वाजता वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. .जीवनप्रवाससुरेश कलमाडी यांनी पुण्यातील येथील सेंट व्हिन्सेंट हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले आणि नंतर पुण्यातील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. १९६० मध्ये ते पुण्यातील राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीत सामील झाले आणि १९६४ मध्ये ते जोधपूर आणि अलाहाबाद येथील हवाई दलाच्या फ्लाइंग कॉलेजमध्ये सामील झाले. १९६४ ते १९७२ पर्यंत त्यांनी भारतीय हवाई दलात सेवा बजावली..Ashok Chavan : काँग्रेसकडे करिष्माई नेतृत्व नाही: अशोक चव्हाण; मातब्बर पक्ष सोडीत आहेत, कर्जमाफीकडे दुर्लक्ष नाही.राजकीय कारकीर्दते १९७८ ते १९८० दरम्यान महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. १९८२ ते १९९५ आणि पुन्हा १९९८ मध्ये तीन वेळा राज्यसभेचे सदस्य होते. सुरेश कलमाडी १९९६ मध्ये ११ व्या लोकसभेवर आणि २००४ मध्ये १४ व्या लोकसभेवर निवडून आले. सुरेश कलमाडी यांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या भारताच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात १९९५ ते १९९६ पर्यंत रेल्वे राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले..सुरेश कलमाडी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष राहिले आहेत. ३ ते १४ ऑक्टोबर २०१० दरम्यान दिल्ली येथे झालेल्या नुकत्याच संपलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष होते. ११ ऑक्टोबर २००८ रोजी, कलमाडी यांची पुण्यात चौथ्यांदा भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.