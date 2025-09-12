पुणे

Vasantha Ramaswamy : माजी शास्त्रज्ञ डॉ. वसंथा रामास्वामी यांना ‘जीवनगौरव पुरस्कार’ जाहीर

सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे अभियंता दिनानिमित्त ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार २०२५’ जाहीर करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे अभियंता दिनानिमित्त ‘सीओईपी अभिमान पुरस्कार २०२५’ जाहीर करण्यात आला आहे. यंदा माजी शास्त्रज्ञ डॉ. वसंथा रामास्वामी यांना ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे.

