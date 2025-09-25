Human Trafficking : मानवी तस्करी रोखण्यासाठी ‘अर्ज’ची मोहीम, महाराष्ट्रात कार्यशाळा; संघटित गुन्हेगारीला संघटित प्रयत्नातून मुकाबला शक्य

पणजी/ पुणे : वेश्याव्यवसायासाठी गोव्यात आणल्या जाणाऱ्या महिलांमध्ये महाराष्ट्रातील महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे पाहता गोव्यातील ‘अर्ज’ (‘एआरझेड’-अन्यायरहित जिंदगी) संस्थेने महाराष्ट्रात जिल्हानिहाय कार्यशाळा घेत जनजागृतीची मोहीम हाती घेतली. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यात कार्यशाळा घेण्यात आल्या. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे चारशेहून अधिक मुलींना वाचविण्यात आले आहे. .वेश्याव्यवसाय ही संघटित गुन्हेगारी असून त्यातील महिला ही पिडीत असते. हा व्यवसाय करणाऱ्या तस्करांचे जाळे आहे. ही मंडळी दूरदूरच्या गावांत माणसे नेमून सजग नसलेल्या मुलींना (महिलांना) जाळ्यात अडकवतात. अशा जिल्ह्यातील संवेदनशील नागरिक, सामाजिक संघटना, पोलीस प्रशासन, महिला व बालकल्याण विभाग, विधी सेवा प्राधिकरण वगैरे मंडळींशी संवाद साधण्यात येत आहे. .या माध्यमांतून संबंधित जिल्ह्यातून गोव्यात होणारी तस्करी थांबवली जावी. सध्याच्या काळात वेश्याव्यवसाय हा तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून केला जातो. या गांभीर्याची जाणीव करून देणे हा देखील या मोहिमेचा उद्देश आहे. या महिलांनी पुन्हा मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने आयुष्य जगायचे असेल तर त्यांच्या विषयीचे पूर्वग्रह दूर करणे गरजेचे आहे..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.देहविक्रयाच्या समस्येबाबत चर्चा होत नसल्याने पूर्वग्रह तसेच राहतात आणि त्याचा परिणाम पुनर्वसन निष्फळ होण्यात होतो. त्यामुळे लोकांशी चर्चा करून असे पूर्वग्रह दूर करण्याचा प्रयत्न या मोहिमेतून केला जात आहे. गोव्यात एखाद्या महिलेची सुटका झाल्यानंतर ती पुन्हा या चक्रात अडकवली जाऊ नये यासाठी तिला तिच्या जिल्ह्यात शासकीय तसेच सामाजिक मदत मिळणे गरजेचे असते..यानुसार मदतीचे जाळे निर्माण करणे हादेखील या कार्यशाळांचा उद्देश आहे. आतापर्यंत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई, पुणे, अहिल्यानगर, बीड व कोल्हापूर अशा दहा ठिकाणी कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत. .२०१४ ते २०२४ काळात वाचवलेल्या मुली (निवडक राज्ये) महाराष्ट्र - १५८ गोवा - २९ पश्चिम बंगाल - ९३ दिल्ली- ४४ उत्तर प्रदेश - ३१ कर्नाटक - ११ पंजाब - १६ इतर - ७१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.