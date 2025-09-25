पुणे

Human Trafficking : मानवी तस्करी रोखण्यासाठी ‘अर्ज’ची मोहीम, महाराष्ट्रात कार्यशाळा; संघटित गुन्हेगारीला संघटित प्रयत्नातून मुकाबला शक्य

Maharashtra News : गोव्यातील NGO ‘एआरझेड’ने महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये कार्यशाळा घेऊन महिलांच्या तस्करीविरोधात जनजागृतीची मोहीम सुरू केली असून, आतापर्यंत ४०० पेक्षा अधिक मुलींची सुटका करण्यात आली आहे.
Human Trafficking

Human Trafficking

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पणजी/ पुणे : वेश्याव्यवसायासाठी गोव्यात आणल्या जाणाऱ्या महिलांमध्ये महाराष्ट्रातील महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे पाहता गोव्यातील ‘अर्ज’ (‘एआरझेड’-अन्यायरहित जिंदगी) संस्थेने महाराष्ट्रात जिल्हानिहाय कार्यशाळा घेत जनजागृतीची मोहीम हाती घेतली. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यात कार्यशाळा घेण्यात आल्या. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे चारशेहून अधिक मुलींना वाचविण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
police department
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com