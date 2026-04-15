Pune crime: पुण्यात एका दिवसात चार अल्पवयीन मुलींचे अपहरण; महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ, सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

पुणे : शहरात महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. एकाच दिवशी चार अल्पवयीन मुलींना आमिष दाखवून पळवून नेल्याच्या घटना घडल्या असून, विवाहितांचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..चार अल्पवयीन मुलींचे अपहरणविश्रांतवाडी परिसरातील एका १५ वर्षीय मुलीला अज्ञात व्यक्तीने आमिष दाखवून पळवून नेले. फुरसुंगीत १७ वर्षे आणि १६ वर्षे वयाच्या दोन मुलींना अज्ञात व्यक्तींनी फुस लावून पळवून नेले. तसेच, काळेपडळ परिसरातून अन्य एका १७ वर्षीय मुलीला पळवून नेण्यात आले..विवाहितेचा बेकायदा गर्भपातहडपसर परिसरात एका २५ वर्षीय विवाहितेला सासरच्या मंडळींनी बेदम मारहाण करत शिवीगाळ केली. तसेच, तिच्या संमतीशिवाय तिला गर्भपाताच्या गोळ्या खायला लावून तिचा बेकायदा गर्भपात घडवून आणल्याचा धक्कादायक प्रकार हडपसर परिसरात समोर आला आहे. एवढेच नाही, तर तिच्या खोलीत संमतीशिवाय सीसीटीव्ही बसवून तिच्यावर पाळत ठेवली. तसेच, तिला नांदविण्यास नकार देत तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला. या प्रकरणी पती, सासू, सासरे आणि नणंद यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे..गोव्यात विवाहितेचा छळगोवा येथील एका ३१ वर्षीय महिलेला तिचा पती आणि सासू यांनी विनाकारण मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली. आरोपींनी तिला नांदविण्यासही नकार दिला. याप्रकरणी महिलेने लोहगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर पती आणि सासूवर (रा. गोवा) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मांजरी परिसरात एका १९ वर्षीय विवाहितेशी असभ्य वर्तन करून तिचा विनयभंग केल्याचा प्रकार घडला.