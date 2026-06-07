LLB CET 2026: कायदा शिक्षणात चौघांची बाजी! एलएलबी सीईटीमध्ये मिळविले १०० पर्सेंटाईल, मेहनतीचे फळ गोड..

पुणे: महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६-२७ साठी एप्रिलमध्ये घेतलेल्या उच्च शिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या तीन वर्षाच्या विधी अभ्यासक्रमाच्या सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या परीक्षेत चार विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल गुण मिळाले आहेत. यात दोन विद्यार्थी राज्यातील आणि दोन राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. प्रवेश परीक्षेचा निकाल विद्यार्थ्यांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून दिला आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.तीन वर्षाच्या विधी अभ्यासक्रमाची सीईटी परीक्षा एक आणि दोन एप्रिल या दोन दिवसांत चार सत्रात घेण्यात आली. परीक्षेला एकूण ८३ हजार ४८७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील ६९ हजार ४७३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. यामध्ये ४५ हजार १११ विद्यार्थी, २४ हजार ३५८ विद्यार्थिनी होत्या, तर चार तृतीयपंथी विद्यार्थी होते. या परीक्षेला ८३.२१ टक्के विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती..ही परीक्षा राज्यातील ६७ हजार ९४९ तर राज्याबाहेरील एक हजार ५२४ विद्यार्थ्यांनी दिली. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील १५६ परीक्षा केंद्रावर संगणकाधारित पद्धतीने घेण्यात आली. यावर्षी राज्याबाहेरील परीक्षा केंद्रावर सीईटी परीक्षा घेण्यात आली नाही..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.१०० पर्सेंटाईल गुण मिळविणारे चार विद्यार्थीया परीक्षेत एकूण चार विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाईल गुण मिळवले आहेत. राज्यातील मुंबई उपनगरातील अमेय राजगुरू आणि ठाणे येथील जीत बर्दापूरकर या दोन विद्यार्थ्यांनी; तर पूर्व दिल्लीतील अक्षत भारद्वाज आणि राजस्थानमधील सीकर येथील मोहम्मद रिजवान या विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाईल गुण मिळविले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.