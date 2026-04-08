Pune Education: चौथ्या वर्षी ऑनर्स अभ्यासक्रम राबविता येणार; राज्यातील महाविद्यालयांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर!

पुणे : तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संलग्न महाविद्यालयांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार चौथे वर्ष सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. पदवीसह पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला मान्यता असलेल्या महाविद्यालयांना थेट चौथ्या वर्षाचा ऑनर्स अभ्यासक्रम, तर पदव्युत्तरसह पीएच.डी. संशोधन केंद्र असलेल्या महाविद्यालयांना संशोधनासह ऑनर्स (ऑनर्स विथ रिसर्च) अभ्यासक्रम थेट सुरू करता येणार आहे..राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून चार वर्षांची ऑनर्स, संशोधनासह ऑनर्स (ऑनर्स विथ रीसर्च) पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केल्या. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून चौथ्या वर्षाचा ऑनर्स, संशोधनासह ऑनर्स अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहे. बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमात चौथ्या वर्षासाठी चार वर्षांची ऑनर्स पदवी, संशोधनासह ऑनर्स हे दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. .ऑनर्स आणि संशोधनासह पदवी या दोन्ही अभ्यासक्रमांमध्ये मुख्य विषय, बहुविद्याशाखीय दुय्यम विषय, मुक्त निवड विषय, व्यावसायिक व कौशल्यवर्धन अभ्यासक्रम, क्षमता वर्धन अभ्यासक्रम, मूल्यशिक्षण, भारतीय ज्ञान प्रणाली, सहशैक्षणिक अभ्यासक्रम, क्षेत्रीय प्रकल्प, लोकसहभाग प्रकल्प या घटकांचा समावेश असेल. ऑनर्स अभ्यासक्रमाच्या चार वर्षांत एकूण १६०–१७६ श्रेयांक पूर्ण करणाऱ्या, चार श्रेयांकांचे कार्यप्रशिक्षण (इंटर्नशिप)) पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवीप्रदान केली जाईल. संशोधनासह पदवी अभ्यासक्रमासाठी चौथ्या वर्षाच्या मुख्य विषयात १२ श्रेयांकांचा संशोधन प्रकल्प, प्रबंध पूर्ण करणे आवश्यक ठरणार आहे. १२ श्रेयांकांची सातव्या, आठव्या सत्रातील विभागणीचा निर्णय संबंधित विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालयाने घ्यायचा आहे..विद्यापीठांच्या विभागांना चौथे वर्ष थेट सुरू करता येणार आहे. संलग्न-स्वायत्त महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना लॅटरल एंट्रीद्वारे प्रवेश दिला जाईल. चौथ्या वर्षाची परीक्षा सत्रनिहाय सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, सत्र परीक्षेद्वारे घेतली जाईल. लॅटरल एंट्रीद्वारे विद्यार्थ्यांना इतर महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ विभागात चौथ्या वर्षात प्रवेश घेता येईल..पदव्युत्तर, पीएच.डी. केंद्र नसलेल्या महाविद्यालयात चौथे वर्ष सुरू करण्यासाठीचे पात्रता निकष विद्यापीठाकडून स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येतील. त्यात ऑनर्स अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, मान्यताप्राप्त प्राध्यापक, नॅक दर्जा, संशोधनासह ऑनर्स अभ्यासक्रमासाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असणे, पीएच.डी. मार्गदर्शक, गेल्या पाच वर्षांतील संशोधन, संशोधन प्रयोगशाळा, उपकरणे, ग्रंथालय, सॉफ्टवेअर, संशोधन संस्था किंवा उद्योग संस्थांशी सहकार्य या घटकांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाची व्याप्ती वाढवणारा आणि त्यांना संशोधनासाठी सक्षम करणारा आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे.- डॉ. पराग काळकर, प्र-कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.