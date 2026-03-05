पुणे

Pune Crime : पुणे मेट्रोसाठी गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून दाम्पत्याला तब्बल ३ कोटी ७८ लाखांचा गंडा, दोघांवर गुन्हा दाखल

Pune Metro investment scam : पुणे मेट्रो प्रकल्पात सिमेंट व स्टील पुरवठ्याच्या नावाखाली गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून एका दाम्पत्याची ३ कोटी ७८ लाखांची फसवणूक; लोणी काळभोर पोलिसांनी संतोष काकडे आणि अतुल पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उरुळी कांचन : पुणे मेट्रो या प्रकल्पासाठी सिमेंट व स्टील पुरवठा केली तर मोठा नफा व परतावा मिळेल असे आमिष दाखवून एका दाम्पत्याची तब्बल ३ कोटी ७८ लाख रुपयांची फसवणूक केली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

