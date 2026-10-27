Talegaon Station Fraud News : सीबीआय अधिकारी असल्याची बतावणी करुन ३० लाखांना गंडा

तळेगाव स्टेशन - व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) बनावट अधिकारी बनून, कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची भीती दाखवून एका ५६ वर्षीय नागरिकाची तब्बल २९ लाख ९९ हजार रुपयांची ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण मावळ परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..गेल्या ३ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान घडलेल्या या प्रकरणी केदार भालचंद्र बापट (५६, कल्पवृक्ष हाऊसिंग सोसायटी, शवंतनगर, तळेगाव दाभाडे, मावळ, पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन आरोपी एस. के. जयस्वाल (पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही) आणि समाधान पवार (पूर्ण नाव पत्ता माहीत नाही) अशा दोघं जणांविरोधात भा. न्या. सं. कलम आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमानुसार सोमवारी (ता. २६) तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी बापट यांच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर एका अनोळखी मोबाईल क्रमांकावरून व्हिडिओ कॉल आला. समोरील व्यक्तीने 'मी सीबीआयमधून तपास अधिकारी एस.के.जयस्वाल बोलतोय,' अशी बतावणी केली. जेट एअरवेजचे मालक नरेश गोयल यांनी ५३८ कोटी रुपयांची मनी लाँड्रिंग केली असून, या घोटाळ्यात सीबीआयला २४७ बँक खाती सापडली आहेत. या खात्यांपैकी एक खाते बापट यांच्या नावावर असल्याचे सांगून त्यांना या गुन्ह्यात दोषी ठरवून अटक करण्याची तीव्र भीती दाखवण्यात आली..भयाच्या सावटाखाली असलेल्या फिर्यादी बापट यांचा विश्वास संपादन करून, आरोपींनी त्यांच्या पंजाब नॅशनल बँकेतील फिक्स डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंडांची सर्व माहिती काढून घेतली. त्यानंतर ही रक्कम आरटीजीएस करण्यास भाग पाडले. 'तुमचा युटीआर (UTR) क्रमांक आणि नरेश गोयलचा युटीआर क्रमांक आम्ही तपासणार. तो जुळला तर तुम्ही दोषी ठराल, नाही जुळला तर तुमचे पैसे ७२ तासांत परत मिळतील असे खोटे आश्वासन आरोपींनी दिले..फिर्यादी बापट यांच्या पंजाब नॅशनल बँक खात्यामधून आरोपींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर एकूण २९,९९,००० रुपये हस्तांतरण केले.पैसे पाठवल्यानंतरही कोणतीही रक्कम परत न मिळाल्याने आणि आरोपींचे फोन बंद झाल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे बापट यांच्या लक्षात आले. यानंतर त्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली.पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) प्रवीण कांबळे यांच्या तपास यंत्रणेमार्फत आरोपींचे मोबाईल क्रमांक आणि बँक खाती तपासण्यात येत असून या रकमेपैकी साडेतीन लाख रुपये होल्ड झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..पोलिसांकडून नागरिकांना खबरदारीचा इशारासदर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक किशोर पाटील म्हणाले कि, कोणतीही शासकीय किंवा तपास यंत्रणा अथवा पोलीस कधीही व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर कोणालाही अटक करण्याची धमकी देत नाही किंवा पैसे बँक खात्यात भरण्यास सांगत नाहीत. नागरिकांनी अशा कोणत्याही संशयास्पद फोन कॉलला बळी पडू नये. त्वरित १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर किंवा स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधावा असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.