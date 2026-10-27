पुणे

Talegaon Station Fraud News : सीबीआय अधिकारी असल्याची बतावणी करुन ३० लाखांना गंडा

व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) बनावट अधिकारी बनून, कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची भीती दाखविली आणि.....
online fraud

online fraud

Sakal
गणेश बोरुडे
Updated on

तळेगाव स्टेशन - व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) बनावट अधिकारी बनून, कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची भीती दाखवून एका ५६ वर्षीय नागरिकाची तब्बल २९ लाख ९९ हजार रुपयांची ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे संपूर्ण मावळ परिसरात खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
crime
online fraud
CBI officer
Fraud Crime
Talegaon Station
Marathi News Esakal
www.esakal.com