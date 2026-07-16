पुणे

पुसेसावळीत आज मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबीर

पुसेसावळीत आज मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबीर
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पुसेसावळीत आज
मोफत नेत्रशिबिर

पुसेसावळी : डिवाईन ट्रस्ट कऱ्हाड, (कै.) रा. कि. लाहोटी लायन्स चॅरिटेबल आय हाॅस्पिटल (कऱ्हाड) आणि श्री स्वामी समर्थ बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था यांच्या विशेष साहाय्याने मोफत मोतीबिंदू शोधमोहीम व शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी व चष्मा वाटप शिबिराचे आयोजन उद्या (शुक्रवार) करण्‍यात आले आहे. सकाळी १० ते दुपारी एकपर्यंत श्री स्वामी मेडिको (पुसेसावळी) येथे हे शिबिर होणार आहे. शिबिराच्या ठिकाणापासून संस्थेच्या गाडीने मोफत नेणे व आणून सोडणे, रुग्णांना मोफत चहा, नाश्ता, जेवणाची सोय करण्यात येणार आहे. शस्‍त्रक्रियेसाठी आधार व रेशन कार्डची आवश्यकता असेल. मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिरादिवशीच केली जाणार आहे, अशी माहिती डिवाईन ट्रस्टचे अध्यक्ष डाॅ. प्रसन्न पाटणकर यांनी दिली.
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