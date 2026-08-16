पुणे

दापोडीत तिरंगा बॅचेसचे वाटप

दापोडीत तिरंगा बॅचेसचे वाटप
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पिंपळे गुरव, ता. १६ ः दापोडी येथील नेहरू चौकात सामाजिक कार्यकर्ते राहुल काटे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. शाळा महाविद्यालये, पतसंस्था, व्यायाम शाळा, सोसायट्या अशा विविध ठिकाणी सुमारे १२०० हून अधिक तिरंगा बॅचचे मोफत वाटप करण्यात आले.

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