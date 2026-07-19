Tilak Jayanti Leaders Beyond Caste: महापुरुषांना जातीच्या तुरुंगातून मुक्त करा; विचारांचे जतन करा, केवळ जयंत्या नव्हे – सुनील देवधर

पुणे : ‘‘देशातील महापुरुषांना देश विसरत आहे. जे स्मृतीत आहेत त्यांना सध्या जातीच्या तुरुंगात कैद केले जात असून ही स्थिती भयावह आहे. पुणे ही महापुरुषांच्या क्रांतीची राजधानी आहे. महापुरुषांच्या केवळ जयंत्या साजऱ्या करण्यापेक्षा त्यांना जातीच्या तुरुंगात कैद न करता त्यांचे योगदान आठवणे गरजेचे आहे," असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांनी रविवारी व्यक्त केले..लोकमान्य स्मृती प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित लोकमान्य टिळक जयंती सोहळ्यात देवधर बोलत होते. टिळक स्मारक सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाला या वेळी व्यासपीठावर कीर्तनकार चारुदत्त आफळे, नगरसेवक कुणाल टिळक, अश्विनी गानू, शुभम कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. या सोहळ्यात संगीतकार डॉ. सलील कुलकर्णी व कवी संदीप खरे यांना लोकमान्य टिळक सामाजिक एकात्मता पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. या वेळी मान्यवरांनी लोकमान्य टिळकांच्या आठवणींना उजाळा दिला..देवधर म्हणाले, ‘‘लोकमान्य टिळकांनी १ ऑगस्ट १९२० (रविवार) रोजी शेवटचा श्वास घेतला, तेव्हा ब्रिटनला गेलेल्या तारेत 'नंबर १ इज नो मोर' असा उल्लेख होता. त्यातून इंग्रजांना त्यांच्या ताकदीची किती जाण होती हे दिसून येते. उत्तरेत त्यांना 'भगवान तिलक' संबोधले जाते. मात्र महाराष्ट्रात तशी स्थिती नाही. महापुरूषांचे पुतळे उभारण्यापेक्षा त्यांच्या विचारांचे जतन करणे आवश्यक आहे. इंग्रजांनी भारतीय कुटुंबसंस्था कोलमडण्यासाठी व भारताविषयी हीन भावना निर्माण करण्यासाठी त्यांची शिक्षण पद्धती आणली होती, त्याविरुद्ध टिळकांनी 'न्यू इंग्लिश स्कूल'च्या माध्यमातून स्वभाषेत शिक्षणाचा आग्रह धरला. सध्याच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा (एनईपी) आत्मा आणि टिळकांचे शिक्षणविषयक विचार एकच आहेत. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून त्यांनी तरूणांचे इंग्रजांविरुद्ध संघटन केले.’’.कार्यक्रमात चारुदत्त आफळे यांनी व्याख्यान व कीर्तनाच्या माध्यमातून टिळकांचे विचार तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी १०० कीर्तने करण्याचा मानस व्यक्त केला. संदीप खरे यांनी लोकमान्यांवरील कविता सादर करत, प्रत्येक क्षेत्रात निष्ठेने कार्य करणे हीच राष्ट्रभक्ती असल्याचे सांगितले. कुणाल टिळक यांनी पुण्याची ओळख जागतिक स्तरावर करण्यासाठी समाजोपयोगी उपक्रम राबवणार असल्याचे नमूद केले. डॉ. सलील कुलकर्णी यांनी बालपणातील संस्कारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. नसरापूर येथील घटनेतील पीडित बालिकेच्या पित्यानेही या वेळी मनोगत व्यक्त करत आपल्याबरोबच इतरांच्या पाल्यावरही आपले पाल्य समजून सजग राहणे गरजेचे असल्याची काळाची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मयूर भावे यांनी केले. तर, आयोजक आशिष जोशी यांनी प्रास्ताविकातून कार्यक्रमाची भूमिका स्पष्ट केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.