मलकापूर महिला मेळाव्यानिमित्त आरोग्य शिबिर
मलकापूरला शिबिरात ५३८
महिलांची आराेग्य तपासणी
मलकापूर, ता. ९ : येथील पालिकेच्या वतीने महिला दिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरात ५३८ महिलांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या विविध प्रकारच्या मोफत तपासण्या करून पालिकेने त्यांचा सन्मान केला.
तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नरेंद्र माळी यांच्या हस्ते शिबिरास प्रारंभ झाला. यावेळी डॉ. विशाल मोहिते, नगराध्यक्ष तेजस सोनावले, उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, महिला व बालकल्याण सभापती गीतांजली पाटील, उपसभापती गीता साठे, बांधकाम सभापती हणमंतराव जाधव, नियोजन सभापती सूरज शेवाळे, शिक्षण सभापती धनंजय येडगे, मुख्याधिकारी कपिल जगताप, नगरसेविका दीपाली पवार, जोत्स्ना शिंदे, डॉ. स्वाती थोरात, अश्विनी शिंगाडे, रंजना पाचुंदकर, कल्पना रैनाक, सीमा सातपुते, सुनीता पोळ, राजश्री जगताप, मृणालिनी इंगवले, नगरसेवक प्रमोद शिंदे, नितीन काशीद- पाटील, भीमाशंकर माऊर, दादा शिंगण, शरद पवार, सुनील खैरे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
आरोग्यवर्धिनी केंद्र येथे महिलांची आरोग्य तपासणी झाली. शिबिरात रक्तदाब, रक्तातील साखरेचे प्रमाण तपासणी, कर्कराेग तपासणी, गरोदरमाता, अस्थिरोग, नेत्र, औषधाेपचार, फिजिओथेरपी या मोफत तपासण्या केल्या. शिबिराचा एकूण ५३८ महिलांनी लाभ घेतला.
मलकापूर : मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. नरेंद्र माळी. त्या वेळी डॉ. विशाल मोहिते, तेजस सोनावले, मनोहर शिंदे, गीतांजली पाटील, गीता साठे आदी.
