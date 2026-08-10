गरजू आधार बातमी

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अहिल्यानगर ः आनंदऋषी हॉस्पिटल येथे मोफत ह्रदयरोग तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिर पार पडले.
आनंदऋषी हॉस्पिटल गरजूंच्या आरोग्याचा आधार
सविता फिरोदिया ः १५० रुग्णांची मोफत हृदयरोग तपासणी
अहिल्यानगर, ता.१० ः आनंदऋषी हॉस्पिटल हे मानवतेचे मंदिर आहे. गरजूंच्या आरोग्याचा आधार ठरले आहे. हॉस्पिटलचे कार्डियाक सेंटर रुग्णांसाठी नवसंजीवनी ठरत आहे. या सेवा कार्यात योगदान देताना समाधान आणि आनंद मिळत आहे, असे प्रतिपादन सविता फिरोदिया यांनी केले.
जैन सोशल फेडरेशन संचलित आनंदऋषी हॉस्पिटल ॲण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटरतर्फे राष्ट्रसंत आचार्य श्री आनंदऋषी महाराज यांच्या १२६ व्या जयंतीनिमित्त सविता व सीए रमेश फिरोदिया यांच्यातर्फे स्व. बदामबाई फिरोदिया यांच्या स्मरणार्थ हृदयरोग तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराच्या उदघाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी साक्षी फिरोदिया, सीए आयपी अजय मुथा, निखिलेंद्र लोढा, माणकचंद कटारिया, वसंत चोपडा, डॉ. आशिष भंडारी, कार्डिओलॉजिस्ट डॉ. राहुल अग्रवाल, डॉ. अनिकेत कटारिया, डॉ. विनय छल्लाणी, डॉ. स्वप्नील शिंदे आदी उपस्थित होते.
लोढा यांनी फिरोदिया परिवाराच्या सामाजिक योगदानाचा गौरव केला. हॉस्पिटलमध्ये अल्पदरात सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन, तसेच ब्लड बँकेची सुविधा त्यांच्या आर्थिक योगदानामुळे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. अग्रवाल म्हणाले, हॉस्पिटलने उत्तम दर्जाची आरोग्यसेवा आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवेमुळे भारतात नावलौकिक मिळवला आहे. आतापर्यंत १५ हजारांपेक्षा अधिक बायपास सर्जरी यशस्वी झाल्या आहेत, तर एक लाखांपेक्षा अधिक अँजिओप्लास्टी आणि अँजिओग्राफी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी सीए मुथा, डॉ. कटारिया यांनी मनोगत व्यक्त केले. या हृदयरोग तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिरात १५० रुग्णांची तपासणी करण्यात आली.
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