पुणे

मंचरमध्ये मोफत किडनी तपासणी शिबिर

Published on

मंचर, ता. १३ : येथील सार्थक सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या वतीने प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या गुरुवारी सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत मोफत किडनी तपासणी शिबिर घेण्यात येते. गुरुवारी (ता. १४) होणाऱ्या शिबिराचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन किडनीविकार व प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ. प्रीतम गाडे यांनी केले आहे. किडनीचे आजाराची सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दिसून येत नाहीत. त्यामुळे आजार वाढतो. वेळेत तपासणी करून योग्य उपचार घेतल्यास भविष्यात डायलिसिसची वेळ टाळता येऊ शकते. रुग्णांनी ९६५७१७९१७९ या संपर्क क्रमांकावर नावनोंदणी करावी.

