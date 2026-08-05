पुणे

कायदेविषयक सल्ला नागरिकांना मोफत

कायदेविषयक सल्ला नागरिकांना मोफत
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पुणे, ता. ५ : अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषदेच्या पर्वती येथील यशवंतराव चव्हाण विधी महाविद्यालयातर्फे नागरिकांसाठी मोफत कायदेविषयक सल्ला केंद्र सुरू करण्यात आले असून, गरजू व इच्छुकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाविद्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे. हे केंद्र दर मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार दुपारी १२ ते २ या वेळेत महाविद्यालय परिसरात खुले राहील. अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी यशवंतराव चव्हाण विधी महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

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