पुणे

Wari health services: पुणे महापालिकेकडून ५३ हजार वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी; पालखी मार्गावर मोफत वैद्यकीय सेवा, औषध वाटप व विशेष बूथांची सोय

पुणे महापालिकेची वारीत व्यापक आरोग्य मोहीम; ५३ हजारांहून अधिक वारकऱ्यांची तपासणी, मोफत औषधे व फिजिओथेरपीसह सर्वसमावेशक सुविधा
PMC deployed medical teams, ambulances and health booths to ensure uninterrupted healthcare services for Warkaris throughout the pilgrimage.

PMC deployed medical teams, ambulances and health booths to ensure uninterrupted healthcare services for Warkaris throughout the pilgrimage.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे गुरुवारी (ता. ९) शहरात आगमन झाले. या निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत गेल्‍या तीन दिवसांत पालख्‍यांचे प्रस्‍थान होईपर्यंत ५३ हजार ८१३ वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. वारीच्या काळात वारकऱ्यांना तत्पर आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी आरोग्‍य विभागाकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या होत्‍या.

Loading content, please wait...
Medical
pmc
wari
Aashadhi Wari
wari of pandharpur
aashadhiwari
health
PMC Care complaint process