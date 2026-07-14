Baramati News: ग्रामीण भागासाठी मोठा दिलासा; बारामती लोकसभा मतदारसंघात अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टची मोफत फिरती आरोग्यसेवा सुरू

-कल्याण पाचांगणे माळेगाव: अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामतीच्या वतीने प्राथमिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी बारामती लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांसाठी मोफत मोबाईल अॅम्ब्युलन्स व्हॅनद्वारे आरोग्य तपासणी उपक्रम निश्चित केला आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ आज करण्यात आला. पद्श्री कै.अप्पासाहेब पवार यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ कृषी,शिक्षण, महिला सबलिकरणाबरोबरच हा विस्तारित उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. परिणामी बारामती,पुरंदर आदी तालुक्यातील वाडी-वस्त्यांपर्यंत फिरता प्राथमिक उपचार दवाखाना पोहोचणार आहे, अशी माहिती अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी दिली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.गेली पाच दशके कृषी,शिक्षण, जलसंधारण, आणि ग्रामीण विकास अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने सन १९८० च्या दशकात ग्रामीण भागात दारात आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. त्या कालखंडामध्ये कै. अप्पासाहेब पवार यांनी आरोग्य सेवासाठी पुढाकार घेतला होता. त्या उपक्रमाला ४५ वर्षे पूर्ण झाल्या निमित्त त्याच संकल्पनेला नव्या आणि अधिक व्यापक स्वरुपात पुन्हा प्रारंभ करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत चार सुसज्ज अॅम्बुलन्स व्हॅन, तज्ञ डॉक्टर, चालक व आरोग्य सेविकांचा स्टाफची नेमणूक केली आहे.या उपक्रमाचे उद्घाटन संस्थेचे प्रमुख राजेंद्र पवार, विश्वस्त सुनंदा पवार यांच्या हस्ते झाले..दरम्यान, राजेंद्र पवार यांनी ग्रामीण भागातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत दर्जेदार आरोग्य सेवा पोहोचविण्याचा संस्थेचा संकल्प व्यक्त केला. तसेच त्यांनी आरोग्य सुविधांपासून वंचित असलेल्या नागरिकांसाठी हा उपक्रम प्रभावी ठरणार असल्याचे सांगितले..यावेळी विश्वस्त सुनंदा पवार यांनी सांगितले की, मोबाईल अॅम्ब्युलन्स व्हॅनद्वारे मोफत प्राथमिक आरोग्य तपासणी करून आवश्यकतेनुसार औषधांचे वितरणही करण्यात येईल. विशेषतः दुर्गम वाडी-वस्त्यांमधील नागरिकांना या उपक्रमाचा मोठा लाभ होणार आहे. रक्तदाब, रक्तातील साखर, हिमोग्लोबिन, शरीराचे तापमान, तिरळेपणा आदी प्राथमिक तपासण्या केल्या जातील. तसेच आरोग्यविषयक मार्गदर्शन आणि आवश्यक रुग्णांना पुढील उपचारांसाठी योग्य सल्लाही तज्ञ डाॅक्टरांकडून दिला जाणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प समन्वयक सचिन खलाटे यांनी केले. यावेळी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलावडे, समन्वयक प्रशांत तनपुरे, आर. बी. देशमुख, डॉ. सागर शिंदे यांच्यासह संस्थेचे पदाधिकारी, अधिकारी, वैद्यकीय कर्मचारी आणि आरोग्य सेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट. उपक्रमाची उद्दिष्टे...विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोफत आरोग्य तपासणी सुविधा देणे, मधुमेह, रक्तदाब, अशक्तपणा, हृदयविकार, कॅन्सर, तिरळेपणा आदी आजारांचे लवकर निदान करणे, महिला -पुरुष आरोग्याबाबत जागरुकता निर्माण करणे, उच्च जोखमीच्या रुग्णांची नोंदणी करून पुढील उपचारासाठी संदर्भिय करणे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.