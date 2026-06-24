पुणे

शिरवळ - थायरॉईडआरोग्य तपासणी

शिरवळ - थायरॉईडआरोग्य तपासणी
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शिरवळमधील शिबिरात
१३७ जणांची तपासणी

शिरवळ, ता. २४ : पुण्यातील थायरॉईड इनोव्हेशनच्या वतीने येथे मोफत थायरॉईड तपासणी शिबिर घेण्यात आले. या शिबिरामध्ये थायरॉईड, रक्तदाब, रक्तशर्करा आजार, कोलेस्ट्रॉल तसेच इतर विविध आजारांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून १३७ जणांची मोफत तपासणी करण्यात आली. शिबिरासाठी शुभम किन्हाळे यांनी पुढाकार घेतला.
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