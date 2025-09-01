पुणे

Pune News : धर्मवादी दबावामुळे जावेद अख्तर यांचा कार्यक्रम रद्द; सत्यशोधक मंडळाचा पाठिंबा

Javed Akhtar : कोलकात्यातील उर्दू साहित्य महोत्सवातील जावेद अख्तर यांचा कार्यक्रम धर्मवादी संघटनांच्या दबावामुळे रद्द झाल्याने मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने निषेध करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
Javed Akhtar
Javed AkhtarSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कट्टरतावादी मुस्लीम संघटना आणि धर्मवादी संघटनांच्या दबावामुळे सुप्रसिद्ध गीतकार आणि उर्दू साहित्यिक जावेद अख्तर यांचा कोलकत्ता येथील कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याच्या घटनेचा मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने निषेध केला आहे. जावेद अख्तर यांना पाठिंबाही दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
religious freedom restrictions
Javed Akhtar event cancellation
Muslim fundamentalism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com