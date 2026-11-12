पुणे

Pune News : पुणे महापालिका बॉम्बने उडवून देण्याची पुन्हा धमकी

पुणे महापालिकेचे महापौर कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी पुन्हा एकदा देण्यात आली आहे.
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pune municipal corporationSakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेचे महापौर कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी पुन्हा एकदा देण्यात आली आहे. खलिस्तान नॅशनल आर्मीच्या नावाने ई-मेल पाठवून ही धमकी देण्यात आली आहे. सलग तिसऱ्यांदा हा ई-मेल आला असून, यामुळे महापालिकेतील यंत्रणा अधिक सतर्क झालेली आहे. दरम्यान पोलिसांनी श्‍वान पथकासह महापालिकेत तपासणी केली, त्यात धोकादायक वस्तू आढळून आलेली नाही.

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