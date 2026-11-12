Pune News : पुणे महापालिका बॉम्बने उडवून देण्याची पुन्हा धमकी

पुणे - पुणे महापालिकेचे महापौर कार्यालय बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी पुन्हा एकदा देण्यात आली आहे. खलिस्तान नॅशनल आर्मीच्या नावाने ई-मेल पाठवून ही धमकी देण्यात आली आहे. सलग तिसऱ्यांदा हा ई-मेल आला असून, यामुळे महापालिकेतील यंत्रणा अधिक सतर्क झालेली आहे. दरम्यान पोलिसांनी श्वान पथकासह महापालिकेत तपासणी केली, त्यात धोकादायक वस्तू आढळून आलेली नाही. .आज (ता. १२) पुणे महापालिकेच्या आयुक्त कार्यालयासह महापौरांच्या ई-मेल आयडीवर दुपारी तीन वाजून ११ मिनिटांनी धमकीचा ई-मेल पाठविण्यात आला. याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिस आणि बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने तपासणी केली..यापूर्वी १० जून, २ नोव्हेंबर रोजीही अशाच पद्धतीने इमेल पाठवून धमकी देण्यात आली होती. आज तिसऱ्यांदा धमकी दिल्यानंतर नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील तिसरा व दुसरा मजला पूर्णपणे बंद करण्यात आला. महापालिकेत येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती व वाहनांची सुरक्षा रक्षकांकडून कसून तपासणी केली जात होती.अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर म्हणाले, ‘महापालिका बॉम्बने उडवून देऊ अशी धमकी आज इमेलद्वारे देण्यात आली. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.