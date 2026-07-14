Pune News : स्वीकृत झेडपी सदस्यांसाठी नव्याने अधिसूचना; हरकती व सूचनांसाठी तीस दिवसांचा कालावधी

पुणे - पुणे जिल्हा परिषदेतील लोकनियुक्त सदस्यांसोबतच आता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही सभागृहात स्थान मिळणार आहे. शासनाने स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची नव्याने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेत सात स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार असून, त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अंतिम अधिसूचना झाल्यानंतर नियुक्तीची कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमुख श्रीकांत खरात यांनी दिली..नवीन बदलानुसार वकील, डॉक्टर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळू शकणार आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची तरतूद यापूर्वीच विधिमंडळाने मंजूर केली होती..त्यानुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेत किमान पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार असून, एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सदस्यसंख्येनुसार सात स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील १३ पंचायत समितींमध्येही स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे..सभागृहातील संख्याबळ वाढणारविद्यमान निवडून आलेले सदस्य : ७३नवीन स्वीकृत सदस्य : ७एकूण सदस्यसंख्या : ८०.संभाव्य राजकीय गणिते...जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५१ सदस्य असल्याने स्वीकृत सदस्यांमध्ये पक्षाला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीला पाच, तर उर्वरित दोन जागांवर भाजप आणि शिवसेनेच्या प्रतिनिधींना संधी मिळू शकते. मात्र, अंतिम निर्णय शासनाच्या नियमावलीनुसार आणि संबंधित पक्षांच्या शिफारशींवर अवलंबून राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.