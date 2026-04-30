Vijay Pandit : अपयशातून घडविले खाकीचे नवे शिलेदार! विजय पंडित यांना १३ वेळा अपयश, तरीही ४० जणांना वर्दीचे धडे

खुटबाव - पारगाव (ता. दौंड) येथील विजय विष्णू पंडित या ३३ वर्षीय युवकाचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. गेल्या बारा वर्षांत त्यांनी १३ वेळा पोलिस भरती दिली, परंतु दुर्दैवाने आठ वेळा केवळ एक-दोन गुणांनी त्यांची वर्दी हुकली. स्वतःचे पोलिस होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नसले तरी, विजय यांनी हार मानली नाही. त्यांनी स्वतःच्या अपयशाचे रूपांतर इतरांच्या यशामध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. .आजवर त्यांनी दौंड तालुक्यातील ४० गरजू युवक-युवतींना पोलिस भरतीचे विनामूल्य प्रशिक्षण दिले. त्यापैकी सहा जण पोलिस दलात भरती झाले आहेत.विजय यांचे कुटुंब मूळचे राजगड तालुक्यातील वरसगाव धरणग्रस्त आहे. १९९० मध्ये विस्थापित झाल्यानंतर ते पारगावमध्ये स्थायिक झाले. त्यांचे वडील विष्णू पंडित केडगाव येथे केशकर्तनालय चालवतात आणि मजुरी करतात, तर आई आजारपणामुळे घरीच असते. परिस्थिती बेताची असतानाही विजय यांनी प्रशिक्षणासाठी कोणतेही शुल्क घेतले नाही..पहाटेच्या वेळी मैदानावर, शाळेच्या परिसरात ते तरुणांकडून सराव करून घेतात. गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे अनेक गरीब कुटुंबांतील मुलांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. विजय यांचा हा प्रवास केवळ संघर्षाचा नसून निःस्वार्थ सेवा आणि जिद्दीचे उत्तम उदाहरण ठरला आहे.आता माझे वय ३३ वर्षे झाले आहे. वय संपल्यामुळे पोलिसात भरती होण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. मी जरी पोलिस झालो नसलो, तरी ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबातील युवक युवतींना पोलिस करण्याचे काम शेवटपर्यंत करत राहणार.- विजय पंडित, प्रशिक्षक.कारगिल येथे देशसेवा करत असताना ६ एप्रिल २०१७ रोजी ऑन ड्यूटी असताना पती भागवत बागडे यांना वीरमरण आले. त्यानंतर माझे गुरू विजय पंडित यांनी मला पोलिस भरतीचे विनामूल्य प्रशिक्षण दिले. २०२३ मध्ये मी पुणे ग्रामीण पोलिस म्हणून भरती झाले. हे केवळ विजय पंडित यांच्यामुळे शक्य झाले.- अजिता बागडे, पुणे ग्रामीण पोलिस.