Woman Success Story: चिकाटी, जिद्द आणि संशोधनाचा प्रवास! डॉ. सविता बनकर-ताजणे यांना पीएच.डी. पदवी; शेतकरी कुटुंबातून संशोधनविश्वात झेप

-रवींद्र पाटे नारायणगाव,: येथील शेतकरी कुटुंबातील डॉ. सविता खुशाल बनकर - ताजणे यांना कऱ्हाड येथील कृष्ण विश्व विद्यापीठाची पीएच.डी. पदवी जाहीर झाली आहे. मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी (वैद्यकीय सूक्ष्मजीवशास्त्र) हा त्यांचा संशोधनाचा विषय होता.विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश भोसले यांच्या हस्ते त्यांना पीएच.डी. पदवी प्रदान करण्यात आली. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...डॉ. सत्यजित पवार, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सतीश पाटील यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले.प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, लोणी येथून त्यांनी मेडिकल मायक्रो बायोलॉजी या विषयात एम.एस्सी पदवी संपादन केली आहे. .त्यानंतर अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सातत्यपूर्ण अभ्यास व चिकाटी या जोरावर त्यांनी मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी या विषयात संशोधन करून पीएचडी ही पदवी संपादन केली.औषध-प्रतिरोधक संसर्गांचे निदान, बायोफिल्म निर्मिती, अँटीफंगल औषधांप्रती संवेदनशीलता, आण्विक पातळीवरील अभ्यासावर आधारित हे संशोधन आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...संशोधन क्षेत्रात डॉ. ताजणे यांचे पाच संशोधन लेख प्रकाशित झाले आहेत. राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय वैज्ञानिक परिषदांमध्ये त्यांनी या संशोधन निबंधांचे सादरीकरण केले आहे. पीएचडी मिळाल्याबद्दल ग्रामोन्नती मंडळाचे कार्याध्यक्ष अनिल मेहेर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.